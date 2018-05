Il sindaco Sala contro i cinesi del Milan | “l’Inter ha proprietà più solida”

Milano : ladri svaligiano la casa del sindaco Sala : Stando ai dati forniti dalle istituzioni, i furti negli appartamenti di Milano rappresentano un crimine in calo . Dopo gli 8.000 casi del 2016, si è infatti scesi ai 6.400 dello scorso anno; allo ...

Milano - furto in casa del sindaco Beppe Sala : “Sono stato un po’ pirla” : “Quando succede ti dici sono stato un po’ pirla”: scherza così il sindaco Giuseppe Sala sul furto subìto nel weekend nel suo appartamento. Del furto “se ne occupa la questura, purtroppo capita come vedete anche a me. Quando succede – racconta Sala, poco prima della presentazione della Mostra su Picasso che aprirà a ottobre – ti dici sono stato un po’ un pirla perché nella fretta di prendere il treno per ...

Milano. I ladri svaligiano la casa del sindaco Beppe Sala : Ignoti hanno preso di mira la casa del sindaco Beppe Sala. Il primo cittadino, rientrando, ha trovato a soqquadro il

Milano - Il sindaco Giuseppe Sala prosciolto : “Nessuna violazione di legge” : “Nessuna delle violazioni di legge indicate dall’accusa ha trovato conferma alla luce di valutazioni in punto di diritto o di fatto” e non si può ravvisare alcuna violazione perché l’operato di Giuseppe Sala “ha trovato pieno riscontro nelle determinazioni del Cda” di Expo in relazione “alla questione delle essenze arboree”. Lo scrive il gup Giovanna Campanile motivando il proscioglimento del sindaco di Milano ...

Marsala - Arcara : sindaco fastidioso - ma non firmo la sfiducia : Lei più volte ha chiesto una verifica politica... Io vedo questa città come un malato terminale, come il PD, si cerca di sopravvivere con un atteggiamento anche arrogante da parte della Giunta. ...

Inchiesta Expo : prosciolto il sindaco Sala : Nello scorso mese di dicembre il sindaco Beppe Sala aveva richiesto il rito immediato per l'Inchiesta sugli appalti di Expo e l'aveva fatto perché era "certo che venisse riconosciuta la sua innocenza". Oggi è arrivata la risposta che il sindaco di Milano si aspettava, ovvero la pronuncia di "non luogo a procedere" perché "il fatto non sussiste". Al sindaco era stato contestato il reato di abuso di ufficio per aver assegnato la fornitura, ...

