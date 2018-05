Il Segreto anticipazioni spagnole | Francisca sa che Maria è viva

Il Segreto anticipazioni : SEVERO sequestra VENANCIA!!! : L’improvviso assassinio di Candela Mendizabal (Aida De La Cruz) genererà notevoli conseguenze nelle storie della telenovela Il Segreto: come abbiamo avuto occasione di anticipare nei nostri precedenti post, tutto avrà inizio quando Venancia Almagro (Inma Sancho), l’ex suocera della pasticciera, arriverà a Puente Viejo per vendicarsi delle morti del figlio Ricardo Arias (Alain Hernandez) e del nipotino Santiago… Le anticipazioni ...

Il Segreto - Adela ripensa alla proposta di Carmelo : anticipazioni trame dal 28 maggio al 1 giugno : Intrighi, sotterfugi e colpi di scena sono all’ordine del giorno nella soap spagnola Il segreto, ambientata nella cittadina di Puente Viejo e in onda su Canale 5 da lunedì 28 maggio a venerdì 1 giugno, sempre alle 16.30. Qui le anticipazioni della settimana. NELLE PUNTATE PRECEDENTI: Adela rifiuta la proposta di matrimonio di Carmelo Il segreto, puntata di lunedì 28 maggio 2018 Candela non ha apprezzato la sorpresa che le ha riservato Severo e ...

Il Segreto anticipazioni : DON ANSELMO recupera la memoria!!! : Don ANSELMO (Mario Martin) sarà prossimamente il protagonista assoluto di una divertente trama della telenovela Il Segreto. Nel corso di una visita all’emporio per fare due chiacchiere con Gracia Hermosa (Carmen Canivell), il prelato inciamperà su una saponetta bagnata rimasta a terra e, dopo che sbatterà fortemente la testa, apparirà piuttosto confuso e non ricorderà di avere consacrato la sua vita a Dio. Le anticipazioni segnalano che ...

IL Segreto - anticipazioni puntata di giovedì 31 maggio 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di giovedì 31 maggio 2018: Raimundo Ulloa vieta a Prudencio Ortega di informare Donna Francisca circa l’operato di Carmelo Leal… Il comportamento di Prudencio inizia a destare sospetti in Raimundo… Candela appare sempre più stanca ed esasperata per via dell’ossessione di vendetta di Severo nei confronti della Montenegro, e non vede l’ora di lasciare Puente Viejo… Da non ...

Il Segreto anticipazioni : FRANCISCA fa crollare la casa costruita da JULIETA : Una nuova malefatta compiuta da FRANCISCA Montenegro (Maria Bouzas) caratterizzerà i prossimi episodi de Il Segreto: saputo che JULIETA Uriarte (Claudia Galan) e Carmelo Leal (Raul Peña) hanno avviato la costruzione di una casa di accoglienza in grado di ospitare le persone bisognose, la dark lady studierà un astuto piano per mettere in cattiva luce la sua nuova “nemica”. Le anticipazioni segnalano che tutto avrà inizio non appena ...

Il Segreto anticipazioni - puntate settimana dal 4 all’8 giugno 2018 : Grazie alle anticipazioni sulle puntate relative alla prossima settimana de Il Segreto, scopriamo che Saul sorprenderà il fratello Prudencio a casa di Julieta. Ai due chiederà di rompere le frequentazioni e l’amicizia. Entrambe infatti non gli sono gradite. I braccianti agricoli che lavorano le terre della Montenegro rassegneranno le dimissioni al capomastro Mauricio. Severo e Carmelo hanno in precedenza parlato con loro, che avranno ...

IL Segreto - anticipazioni puntata di mercoledì 30 maggio 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di mercoledì 30 maggio 2018: Dolores ripensa a Pedro e non riesce a non farsi prendere dall’emozione; la donna comincia così a piangere… Prudencio Ortega insiste: vuole informare Donna Francisca di quanto sta facendo Carmelo… Candela risponde male ad Emilia, ma poi le due fanno pace e Candela dice che vuole andar via da Puente Viejo… Da non perdere: diventa fan della nostra pagina ...

Anticipazioni Il Segreto trama puntate 4-8 giugno 2018 : Prudencio bacia Julieta! : Anticipazioni Il Segreto trama puntate da lunedì 4 giugno a venerdì 8 giugno 2018: Prudencio e Julieta si scambiano un bacio! Saul pronto ad uccidere! Anticipazioni Il Segreto: Saul pronto a sottostare al piano esplosivo di Francisca! Prudencio e Julieta passano molto tempo insieme e finiscono per baciarsi! Dolores interagisce con Tiburcio, un uomo forzuto ed affascinante… Baci rubati, piani di morte, inganni, intrighi, ritorni e ...

Il Segreto anticipazioni 29 maggio 2018 : Adela ripensa alla proposta di matrimonio di Carmelo : Adela ha dei ripensamenti sulla sua decisione di non sposare il compagno mentre Dolores indaga sulla relazione tra Julieta e Saul.

Il Segreto/ Anticipazioni settimanali : Candela vuole andare via da Puente Viejo e non sopporta Severo : Il Segreto, ecco le Anticipazioni e le trame settimanali della telenovela iberica più amata dal pubblico italiano: Candela vuole andare via da Puente Viejo e non sopporta più Severo.

IL Segreto - anticipazioni e trame puntate dal 4 all’8 giugno 2018 : anticipazioni settimanali puntate Il SEGRETO da lunedì 4 a venerdì 8 giugno 2018: Saul, dopo aver sorpreso Prudencio in casa di Julieta, gli fa chiaramente capire che non approva la loro amicizia e gli chiede di troncarla. Candela e Severo sono ormai ai ferri corti e Severo inizia a preoccuparsi. Adela capisce di voler sposare Carmelo e lo mette nelle condizioni di tornare a chiederle di sposarlo. Dopo aver parlato con Carmelo e Severo, i ...

IL Segreto - anticipazioni puntata di martedì 29 maggio 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di martedì 29 maggio 2018: Dolores rivolge delle domande a Julieta riguardo alla sua relazione con Saul… Onesimo e Hipolito intendono convincere Don Berengario e fare un esorcismo alla villa, allo scopo di recuperare la rana… Adela ha detto no alla proposta di matrimonio di Carmelo, perché le è sembrato che l’uomo gliel’abbia fatta solo per convenienza… Da non perdere: diventa fan ...

Il Segreto anticipazioni : FE scopre che NAZARIA ha un figlio!!! : Nei mesi estivi de Il Segreto, i telespettatori della telenovela assisteranno al ritorno di Fe Perez (Marta Tomasa Worner), la quale, decisa a riprendersi il suo amato Mauricio Godoy (Mario Zorrilla), inizierà ad investigare sul misterioso passato della “rivale” NAZARIA Gorostiza (Cayetana Cabezas); proprio per questa ragione, l’ex governante di Francisca Montenegro (Maria Bouzas) troverà alloggio in una casa di appuntamenti e ...