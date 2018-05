il segretario nazionale del Movimento Nazionale per la Sovranità | On le Gianni ALEMANNO

Cambiare - lavorare e garantire : per il convegno Uil di Lecce anche il segretario nazionale : I 160 delegati della Uil di Lecce , in rappresentanza dei 45mila iscritti, si sono riuniti per discutere di lavoro e sviluppo, analizzare lo stato dell'economia locale e le principali vertenze in atto ...

L’assemblea nazionale del PD si terrà il 21 aprile - Maurizio Martina si candiderà a segretario : L’Assemblea nazionale del PD per la scelta del nuovo segretario sarà il prossimo 21 aprile e Maurizio Martina ha detto di volersi candidare. In un post pubblicato ieri sulla sua pagina Facebook, Martina ha scritto: «L’assemblea nazionale del Partito Democratico The post L’assemblea nazionale del PD si terrà il 21 aprile, Maurizio Martina si candiderà a segretario appeared first on Il Post.