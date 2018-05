Il sangue della Madonna? È pollo E scatta la querela per Ammaniti

Il Miracolo - denunciato regista Ammaniti/ Fabio Gregori : “Non era sangue di pollo sulla statua della Madonna” : Il proprietario della stuata della Madonna che per alcuni giorni nel febbraio 1995 versò lacrime di sangue giudicato dai test sangue umano, ha denunciato per diffamazione Niccolò Ammaniti(Pubblicato il Thu, 31 May 2018 12:14:00 GMT)

M5s - Mulè (Fi) vs Padellaro : “Di Battista su Facebook? Schifoso. È Repubblica Weimar. Fico? Fa ribollire sangue” : Polemica incandescente a L’Aria che Tira (La7) sui discussi post pubblicati su Facebook dall’ex deputato M5s, Alessandro Di Battista, e da suo padre, Vittorio. Ad accendere la miccia è il parlamentare di Forza Italia, Giorgio Mulè: “Di Battista mi ricorda il cartello “Cave canem” che sta a Pompei. Lui a un certo punto viene sciolto per azzannare ora Berlusconi, definito “il male assoluto”, ora Salvini, quando i rapporti non erano buoni, ora ...

Stoccata della D'Urso a Selvaggia Lucarelli? "I purosangue non corrono con i pony" : Selvaggia Lucarelli nella puntata finale di Ballando con le stelle aveva indossato una t-shirt contro il Grande Fratello con la scritta: 'Comunque con me gli sponsor restano'. E oggi a Domenica Live è ...

Notte di sangue a Milano - i due drammatici minuti della fuga del bengalese ucciso : Il giovane, testimone della rapina a una ragazza inglese, la Notte del 26 aprile cercò di scappare ma venne accoltellato dai due ladri-killer: le immagini...

Gerusalemme - la settimana della tensione si apre col sangue. L’euforia degli israeliani - la rabbia degli arabi : Con la marcia della riunificazione con migliaia di israeliani per le strade della Città Santa in un tripudio di bandiere bianche e azzurre, terminata al Muro del Pianto, è iniziata ieri sera la settimana a più alta tensione in Israele degli ultimi anni. Con l’apertura dell’ambasciata Usa, le proteste dei palestinesi per la Nakba e l’inizio del Ramadan. Il sangue sta già cominciando a scorrere. Fin dalla mattina lungo il confine della Striscia le ...

Il caso della leucemia di Riccardo Capriccioli con richiesta sangue al 3282694447 : altra bufala? : Si fa davvero fatica a comprendere il sensi delle catene come quella che oggi 14 maggio ci parla della leucemia di Riccardo Capriccioli, con richiesta urgente di sangue associata e con un numero mobile associato per mettersi in contatto con chi di dovere (3282694447). Si tratta di una bufala o c'è effettivamente bisogno del nostro aiuto? Solite speculazioni social quelle che in queste ore stanno girando moltissimo su Facebook, oppure tutti noi ...

Ammaniti 'Solo lo schermo poteva dare forza al mistero della Madonna che piange sangue' - TV/Radio - Spettacoli : Non è un caso se su sette romanzi di Niccolò Ammaniti, cinque siano diventati film. Sono sempre racconti forti, spiazzanti, ma questa serie originale, Il miracolo - dall'8 maggio su Sky Atlantic - per ...

Il Miracolo - la serie tv di Niccolò Ammaniti : “Immagini che riescono a dare forza al sangue più della scrittura” : Una statua della Madonna che piange sangue, ritrovata durante un’operazione di polizia, e un referendum per l’uscita dell’Italia dall’euro. Sono questi alcuni degli elementi de Il Miracolo, la serie tv di Niccolò Ammaniti – fra gli scrittori italiani più tradotti nel mondo – al suo debutto dietro la macchina da presa. La serie originale Sky, presentata stamattina a Roma, è prodotta da Mario Gianani e Lorenzo ...

Il numero uno della Caritas : "Tutti noi abbiamo il sangue di un migrante" : "Tutti noi abbiamo il sangue di un migrante". Intervistato dal sito della Santa Sede, Vatican News, il cardinale Luis Antonio Tagle, arcivescovo di Manila e presidente di Caritas Internationalis, ha voluto lanciare "una settimana di azione globale" dal 17 al 24 giugno prossimi, per dare forza alla campagna "Share the Journey", sulla condivisione del cammino dei migranti. "Non bisogna dimenticare questa storia comune e vedere in ogni migrante un ...

Bambino distrugge porta della chiesa e ruba tutte le offerte. Il prete : “C’era sangue ovunque” : Migliaia di euro i danni inflitti alla parrocchia di Ghezzano, in provincia di Pisa. Il prete ipotizza che il furto (il quinto dall'inizio dell'anno) sia stato messo a segno da bambini, visto che il buco nella porta-finestra era "stretto quanto quello di una lavatrice casalinga"Continua a leggere

Sanità - l’Iss : “Italia premiata in Ue per la gestione della risorsa sangue” : L’Italia è capofila in Europa nella gestione della risorsa sangue del paziente prima, durante e dopo gli interventi chirurgici maggiori, il cosiddetto ‘Patient Blood Management’ (Pbm) che può salvare migliaia di vite. Con questa motivazione – sottolinea l’Istituto superiore di Sanità – il nostro Paese è stato premiato al Global Symposium Patient Blood Management che si è appena tenuto a Francoforte. ...

Nel Malaparte al "sangue" c'è il gusto amaro della vita : Sangue, sangue, sangue. I racconti di Curzio Malaparte sono tutto un mare di sangue. Dalla prima all'ultima riga, dalla prima all'ultima goccia. Furono pubblicati per la prima volta nel 1937 da ...