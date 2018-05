Il Ruanda paga 34 | 5 milioni all' Arsenal per diventarne lo sponsor Coi soldi di Londra

Il Ruanda paga 34 - 5 milioni all'Arsenal per diventarne lo sponsor. Polemica a Londra : è Polemica sull'accordo di sponsorizzazione del governo del Ruanda con l'Arsenal per promuovere il turismo nel Paese africano: il contratto, firmato il 23 maggio, prevede che sulla maglia dei Gunners venga esposta la scritta "Visit Ruanda" (visita il Ruanda, ndr) per i prossimi tre anni in cambio di 34,5 milioni di euro, secondo quanto riferito dal Mail on Sunday. I conservatori britannici hanno accusato il presidente ...