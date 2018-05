Il presidente di Take-Two riconosce il successo di Fortnite | ma la compagnia si

eurogamer

(Di giovedì 31 maggio 2018)-Two, la casa madre di GTA e Red Dead Redemption, dopo aver chiarito la sua politica riguardo i DLC, ha risposto ancora una volta al fenomeno di. Durante un evento, ildi-Two, Karl Slatoff, ha iniziato dicendo che qualsiasi gioco di enormecome quello diè positivo per tutti perché introduce nuovi giocatori sul mercato.Ma-Two pubblicherà un suo battle royale? Come riporta Gamespot, Slatoff risponde a questa domanda, dichiarando innanzitutto che copiare direttamente un trend dipotrebbe creare una lotta tra i titoli sul mercato e che quello che conta è l'innovazione.Slatoff ha sottolineato che mentree PUBG esistono nello stesso genere, sono in realtà "giochi molto diversi". Come sanno tutti quelli che li hanno giocati,è un'esperienza di battaglia più stilizzata e più casual rispetto a PUBG. Il modo in cui ...