Il Napoli offre alla Samp 30 milioni per Torreira

Vidal Al Napoli ?/ Il centrocampista cileno si offre alla Juventus : clamoroso ritorno a Torino? : Vidal Al Napoli? Avvistato in città ma è solo un sosia: i partenopei pensano comunque al centrocampista della nazionale cilena di proprietà del Bayern Monaco(Pubblicato il Fri, 25 May 2018 00:38:00 GMT)

Caivano - violenta la nipote 15enne al Parco Verde/ Napoli - come Fortuna Loffredo : arrestato lo zio : Caivano , orrore nel Parco Verde di Napoli : violenta la nipote 15enne , arrestato il giovane zio. Nuovo caso di abusi nell'area dove avvenne l'omicidio della piccola Fortuna Loffredo (Pubblicato il Thu, 10 May 2018 14:42:00 GMT)

Mertens è andato in blocco. E il Napoli ora soffre : Zero gol nell'ultimo mese per Dries Mertens. Il fantasista belga del Napoli è andato in crisi realizzativa nel momento più delicato della stagione. E non a caso il Napoli da inizio marzo ha trovato ...