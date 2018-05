Il Modena riparte con Luigi Apolloni

calcioweb.eu

(Di giovedì 31 maggio 2018) Gigisarà il nuovo allenatore del. La squadra emiliana, prima radiata dal campionato di C e poi fallita nel novembre scorso, ripartirà la prossima stagione dalla serie D con una nuova proprietà scelta dal sindaco, attraverso un bando, due settimane fa. In questa nuova società c’è anche Romano Amadei (oltre a Doriano Tosi, altro ex, come ds e Romano Sghedoni che è stato sponsor in passato del), l’imprenditore reggiano che è stato presidente delproprio negli anni in cui c’era lo stessoin panchina. Il tecnico, 51 anni, sarà presentato lunedì prossimo. Nelin serie B è stato dal 2006-207 prima vice allenatore poi primo allenatore fino alla stagione 2009-10.nel 2015 venne scelto dal Parma per ripartire dopo il fallimento, situazione che si sta ripetendo a. Nel club ducale salì in serie C al primo tentativo al ...