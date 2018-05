Il latte di scarafaggio tra i superfood del futuro?

Blastingnews

(Di giovedì 31 maggio 2018) Da tempo ormai si parla di un impiego degli insetti nel regime alimentare. Il termine entomofagia sta appunto ad indicare un regime nutrizionale che vede gli insetti alla base dell'alimentazione. Dal punto di vista antropologico l'entomofagia è una pratica diffusa in alcune popolazioni del nostro pianeta che si basa su particolari gusti, mode, tendenze alimentari o sulla necessità di integrare il fabbisogno nutritivo di proteine. Una delle novità di questo settore è costituita daldi, decantato da più parti per i suoi alti valori nutritivi per l'essere umano....