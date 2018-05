Il Governo è fatto Domani il giuramento

Accordo di Governo M5s-Lega fatto - Conte premier. Alle 19.30 Cottarelli al Quirinale FOTO IN ESCLUSIVA : La crisi politica, giunta al suo 88esimo giorno, è giunta finalmente ad una svolta. Intorno Alle 18.00 alla Camera è giunto il professor Giuseppe Conte, per partecipare all'ennesimo faccia-a-faccia ...

Accordo fatto su Savona e sul Governo Lega-M5S : Giovanni Tria all’Economia - Moavero agli Esteri : «Ci sono condizioni per esecutivo politico M5s-Lega». L’Accordo per il governo giallo-verde è fatto. Lo dice una nota comune firmata da Matteo Salvini e Luigi Di Maio diffusa nella serata di giovedì, al termine di una nuova giornata di negoziato....

Governo - Giorgetti al fatto.it : “M5s-Lega? Non si poteva 3 giorni fa non vedo come si possa oggi”. “Elezioni? A settembre” : “L’ipotesi Governo M5S-Lega è difficile che maturi. Giorgetti premier? Ipotesi fantasiosa”. Giancarlo Giorgetti, intercettato da ilfattoquotidiano.it tra Camera e Senato smorza gli entusiasmi di pentastellati e leghisti. “Se non c’erano le condizioni tre giorni fa è difficile che ci siano adesso, però vediamo. Ora c’è Cottarelli che sta tentando di fare il Governo e se i voti non ce li avrà dovremo studiare un ...

Governo - a malincuore dico : Mattarella ha fatto bene. Ma c’è un problema di democrazia : Con tutte le prerogative costituzionali che gli competono, Sergio Mattarella ha scelto (potendolo fare, sia chiaro) di non aprire uno scontro furibondo con i veri detentori del potere politico: banche, gestori di fondi, possessori vari di capitali altrui. Uno scontro che sarebbe stato pagato caro da noi e non dai possessori di capitali altrui, ché quelli cadono sempre in piedi. Dunque bene ha fatto Mattarella, diciamolo pure a malincuore ma ...

Governo : Salvini - italiani arrabbiati perché arbitro non ha fatto arbitro : Roma, 28 mag. (AdnKronos) – “Sono arrabbiato e deluso, mi sento di portare la voce di tantissimi italiani arrabbiati e delusi perché l’arbitro non ha fatto l’arbitro”. Così Matteo Salvini, arrivando a Montecitorio, rispondendo alle domande dei cronisti. L'articolo Governo: Salvini, italiani arrabbiati perché arbitro non ha fatto arbitro sembra essere il primo su Meteo Web.

Governo - nulla di fatto. Mattarella : No ministro contro euro. LIVE - : Il Capo dello Stato parla dopo che Giuseppe Conte rimette il mandato: "Non ho ostacolato la formazione dell'esecutivo, al contrario, ho sostenuto il tentativo in base alle regole della Carta". Scontro ...

Sergio Mattarella : "Non l'ho fatto a cuor leggero - non ho ostacolato il Governo del cambiamento" : "Due mesi senza possibili soluzioni. M5s e Lega, ne ho agevolato in ogni modo le intenzioni, ho atteso i tempi da loro richiesti per raggiungere un programma, pur consapevole che questo mi avrebbe attirato osservazioni critiche. Nessuno può dunque sostenere che io abbia ostacolato la formazione del Governo definito del cambiamento, agendo sempre nel rispetto delle regole della costituzione". Così il Presidente della Repubblica, ...

Festa del Fatto - Paolo Mieli : “Governo M5s-Lega? Destinato a durare molto. Conviene anche all’Europa” : “Un governo Lega–Cinque Stelle? È Destinato a durare molto, forse persino un’intera legislatura”. L’ex direttore del Corriere Paolo Mieli è ospite al circolo Fuori Orario di Taneto di Gattatico per discutere, insieme ad Antonio Padellaro, della “Strana coppia al governo”. “È ancora presto per giudicare Giuseppe Conte. E il primo presidente del Consiglio a cui capita che nell’atto stesso di essere scelto, la prima cosa che deve fare è ...

Festa del Fatto - Paolo Mieli e Antonio Padellaro : “La strana coppia al Governo”. Rivedi l’incontro : Torna la Festa del Fatto Quotidiano al Circolo Fuori Orario di Taneto di Gattatico, Reggio Emilia. Tre giorni di musica, incontri e spettacoli. Nella giornata conclusiva Antonio Padellaro e Paolo Mieli incontrano il pubblico parlando de “La strana coppia al governo” L'articolo Festa del Fatto, Paolo Mieli e Antonio Padellaro: “La strana coppia al governo”. Rivedi l’incontro proviene da Il Fatto Quotidiano.

Pd : “Governo Conte fatto per guadagnare consensi in vista delle elezioni” : Il Partito Democratico etichetta l’esecutivo che sta per nascere come “un governo elettorale. Nasce, credo, con l’obiettivo di portare la

Governo : Salvini - noi pronti - fatto nome e squadra chiara : Roma, 21 mag.(AdnKronos) – “Conto che oggi sia l’ultimo passaggio, noi ci siamo, siamo pronti, abbiamo fatto il nome e abbiamo già una squadra chiara. Non vediamo l’ora di partire per far crescere l’economia del Paese”. Lo dice Matteo Salvini al termine delle consultazioni al Quirinale. L'articolo Governo: Salvini, noi pronti, fatto nome e squadra chiara sembra essere il primo su SPORTFAIR.

Governo - Di Maio : “Premier? Abbiamo fatto nome di Giuseppe Conte. Non eletto? Era nella mia squadra” : “Premier? Abbiamo fatto a Mattarella il nome di Giuseppe Conte. Non eletto? Era nella mia squadra, votato da 11 milioni di persone”. Così Luigi Di Maio all’uscita dal Quirinale. “Sarà premier politico, orgoglioso di questa scelta”, ha continuato. L'articolo Governo, Di Maio: “Premier? Abbiamo fatto nome di Giuseppe Conte. Non eletto? Era nella mia squadra” proviene da Il fatto Quotidiano.