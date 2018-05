Il governo Cottarelli si farà e vi spiego il perché

governo : Cottarelli a lavoro a Montecitorio : Roma, 31 mag. (AdnKronos) – Mentre Matteo Salvini ha lasciato la Lombardia richiamato a Roma, il premier incaricato, Carlo Cottarelli, è arrivato alla Camera ed è a lavoro nella sala busti di Montecitorio. L'articolo Governo: Cottarelli a lavoro a Montecitorio sembra essere il primo su SPORTFAIR.

governo Conte o governo Cottarelli? : Di Maio sta provando di nuovo a convincere Salvini ad appoggiare un governo politico, se non ci riuscirà è pronto il "governo neutrale" di Mattarella: tutte le notizie, man mano che arrivano The post governo Conte o governo Cottarelli? appeared first on Il Post.

governo : Mattarella e Cottarelli non forzano - tempo per esecutivo politico/Adnkronos (2) : (Adnkronos) – Nel frattempo Cottarelli ha comunque messo a punto la lista dei ministri per quell’esecutivo di garanzia che dovrebbe portare il Paese alle elezioni, se dovesse fallire anche l’ultimo tentativo di intesa tra M5S e Lega, meglio se all’inizio del prossimo anno dopo l’approvazione della legge di bilancio oppure tra la fine dell’estate e l’inizio dell’autunno.Con il passare delle ore ...

governo : Mattarella e Cottarelli non forzano - tempo per esecutivo politico/Adnkronos (3) : (Adnkronos) – Oltre al nodo relativo al titolare del ministero dell’Economia, si tratta di capire se lo scenario potrebbe cambiare anche con l’offerta al Carroccio della guida dell’esecutivo, ruolo per il quale M5S continua a candidare Giuseppe Conte. Tutte questioni al centro di una lunga e complessa trattativa che proseguirà nelle prossime ore, mentre Cottarelli continua ad aspettare. Composta la squadra, si tratta di ...

governo : Mattarella e Cottarelli non forzano - tempo per esecutivo politico/Adnkronos : Roma, 30 mag. (Adnkronos) – Due incontri informali, al mattino e al pomeriggio, alla fine le stesse conclusioni. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e il presidente del Consiglio incaricato, Carlo Cottarelli, decidono di congelare la nascita del Governo di garanzia, per verificare se sia ancora possibile dar vita ad un esecutivo politico, fondato sull’intesa tra M5S e Lega.In mezzo un colloquio, sempre informale, tra ...

governo : crisi compatta dem - Pd per astensione su Cottarelli e ok voto luglio : Roma, 30 mag. (AdnKronos) – “Siamo tornati a parlare, a telefonarci…”. Dopo settimane di tensione tra renziani e le altre componenti dem, la crisi ricompatta il Pd. Una tregua. Almeno in queste ore. Con la soddisfazione di aver centrato due obiettivi. Il primo aver “spiazzato M5S e Lega” con l’annuncio dell’astensione sulla fiducia ad un eventuale Governo Cottarelli. astensione confermata oggi. Da ...