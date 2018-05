Il Golden Gala va veloce Tortu show | Le emozioni più belle di sempre

VIDEO Filippo Tortu vola sui 100m al Golden Gala : pazzesco 10.04 all’Olimpico di Roma - che lanciato dell’azzurro : Filippo Tortu si è scatenato al Golden Gala e ha corso i 100 metri in un eccezionale 10.04. Il 19enne si è spinto a un solo centesimi dal personale siglato la scorsa settimana a Savona e ha confermato di valere questi temponi, anche con il vento contrario di 0.4 m/s trovato allo Stadio Olimpico di Roma. Il brianzolo, terzo alle spalle di Baker e Vicaut ma davanti alla stella Coleman, si è reso protagonista di un eccezionale lanciato che ha ...

Atletica - Golden Gala Roma 2018 : tutti i risultati. Samba - Baker - Manyonga e Kuchina stellari! Tortu e Vallortigara lanciano l’Italia : Allo Stadio Olimpico di Roma si è disputato il Golden Gala 2018 di Atletica leggera, quarta tappa della Diamond League. Tanto spettacolo nella notte della capitale con tantissimi campioni che hanno reGalato prestazioni importanti meritevoli di nota. L’Italia ha brillato con Filippo Tortu ed Elena Vallortigara, le annunciate stelle internazionali non si sono tirate indietro e hanno confezionato tempi e misure di notevole ...

Golden Gala Pietro Mennea Live : Tortu 10.04 : La gara è stupenda, il duello tra la new generation del qatarino Samba e del norvegese campione del mondo Warholm non tradisce la attese, le supera! In rettilineo Warholm, superbo interprete dai 150 ...

Atletica - Golden Gala Roma 2018 : Elena Vallortigara terza nel salto in alto! Vince Mariya Lasitskene a 2.02 : Non soltanto Filippo Tortu per l’Italia nella notte del Golden Gala 2018. Elena Vallortigara, infatti, è tornata a risplendere allo Stadio Olimpico di Roma e ha confermato il suo ottimo momento di forma, visto che ha conquistato un prezioso terzo posto saltando 1.94 metri al secondo tentativo. L’azzurra, che è riesplosa poche settimane fa (1.95 a Caorle) dopo una lunga assenza dai contesti più competitivi, sembra poter tornare sui promettenti ...

Atletica - Golden Gala Roma 2018 : Filippo Tortu sfreccia all’Olimpico - eccezionale 10.04 e terzo posto sui 100m! Battuto Coleman - vince Baker : Filippo Tortu ha fatto sognare lo Stadio Olimpico di Roma, dove si sta disputando il Golden Gala 2018 di Atletica leggera, con una prestazione di assoluto spessore sui 100 metri: eccezionale 10.04 per il 19enne che arriva a un solo centesimo dal personale firmato la settimana scorsa a Savona e ha confermato davvero di valere questi tempi di assoluto spessore. Il brianzolo di origini sarde ha scaldato il pubblico della capitale con un lanciato ...

LIVE Golden Gala Roma 2018 in DIRETTA. Tortu monumentale : terzo in 10?04 con vento contrario!!! Vallortigara terza nell’alto! Perkovic e Samba stratosferici! : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Golden Gala 2018 di atletica leggera, la grande classica del panorama internazionale che si disputa allo Stadio Olimpico di Roma e valida come quarta tappa della Diamond League. I migliori campioni si daranno battaglia nella capitale in uno degli eventi più prestigiosi e attesi dell’anno, intitolato a Pietro Mennea e particolarmente gradito alle tante stelle che vi prendono parte: si preannuncia ...

Diretta / Filippo Tortu 100 metri : terzo posto in 10''04 - straordinario l'azzurro! (Golden Gala) : Filippo Tortu, Diretta 100 metri Golden Gala 2018: straordinario terzo posto in 10''04 per l'azzurro, che arriva a soli tre centesimi dal record italiano stabilito da Pietro Mennea(Pubblicato il Thu, 31 May 2018 21:31:00 GMT)

DIRETTA/ Golden Gala 2018 streaming video e tv - orari e programma : Kinyamal vince gli 800 uomini : DIRETTA Golden Gala 2018 streaming video e tv, programma e orari del meeting di atletica di Roma valido per la Diamond League (oggi, giovedì 31 maggio)(Pubblicato il Thu, 31 May 2018 20:42:00 GMT)

