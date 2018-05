Il fronte repubblicano su scala romana non funziona tanto

Cacciari : “Pd? ‘fronte repubblicano’ è un nome da guerra civile spagnola” : Biasimi sparsi del filosofo Massimo Cacciari, che, ospite di Otto e Mezzo (La7), ne ha per tutti. Si comincia col Pd e col “fronte repubblicano” annunciato da Matteo Renzi: “E’ un nome ridicolo da guerra civile spagnola. Una roba da ridere. Il Pd invece alle prossime elezioni dovrebbe presentarsi col simbolo di una lista civica, in cui si candidano nomi nuovi che non siano stati travolti dal fallimento del renzismo. Gentiloni e Calenda? Sì, ...

Il Pd vuole uscire dalla crisi creando il ‘fronte repubblicano’. Ma è un rischio : Il Partito democratico pensa di uscire dalla sua crisi nascondendo il simbolo e andando alle elezioni sotto le insegne di un “fronte repubblicano” che difenda i valori dell’Unione europea, in una specie di secondo tempo del voto del 4 marzo che veda il ballottaggio definitivo tra sovranisti e anti-sovranisti. Io penso che sia una scelta molto rischiosa. Per varie ragioni. La prima ragione è strategica. Si tratta dello stesso approccio usato, ...

Grandi manovre a sinistra - ma il "fronte repubblicano" rischia di restare sguarnito : Dopo le elezioni del 4 marzo il gioco dell'oca iniziato dalla constatazione della mancanza di una maggioranza certa, ha portato l'Italia ad incartarsi intorno ad una crisi politico-istituzionale in cui il Partito...

RENZI - CON ELEZIONI ANTICIPATE NO A ’PARTITO-MACRON’/ Video - usa Calenda per fronte repubblicano anti Lega-M5s : Governo, RENZI: "Pagliacciata con colpevoli Salvini e Di Maio". L'esponente del Pd ha parlato delle possibili ELEZIONI a luglio e dell'allenza di Forza Italia(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 13:45:00 GMT)

Serve una strategia per combattere l'europeismo liberista del fronte repubblicano e il nazionalismo del fronte contrapposto : Prodi, Calenda, Pd: fermatevi! Lo dico con rispetto, ma è estremamente preoccupante l'analisi e la conseguente proposta espressa nell'editoriale del presidente Prodi sul Messaggero, nell'intervista del ministro Calenda al Corriere della Sera e nelle dichiarazioni dei vertici del Pd.Un'analisi e una proposta alimentata dalla spiegazione del no a Paolo Savona. Inquadrare le prossime elezioni, come un referendum pro o contro l'apparenza ...

Pd - Martina 'Sì a fronte repubblicano ma con la lista dei dem' : ROMA - Mentre la situazione politica è ancora in stallo , nel Pd continua il dibattito interno sull'opportunità di creare un 'Fronte repubblicano', la proposta lanciata dal ministro dello Sviluppo uscente Carlo Calenda, ossia un ...

Martina a Calenda : sì al fronte repubblicano ma con lista del Pd : Roma, 30 mag. , askanews, 'Il Pd sarebbe la lista fondamentale di questo nuovo schieramento che deve nascere, crescere, raccogliere nuove energie; poi le formule le vedremo. Si può ragionare su tutte ...

Calenda : Pd lanci fronte repubblicano - lista unica e altro simbolo : Roma, 30 mag. , askanews, 'Le prossime saranno elezioni come quelle del 1948, definiranno cioè se l'Italia vuole restare in Europa o finire in Africa. Serie A o serie C. Gli italiani non consentiranno ...

Carlo Calenda : "Pd crei un fronte repubblicano con lista unica e Gentiloni alla guida" : "Ora la gravità della situazione è evidente. I cittadini che lavorano e producono. Dobbiamo costruire un Fronte repubblicano molto ampio, che abbia un unico obiettivo: tenere l'Italia in Occidente e in Europa. Ci vuole una mobilitazione civica sul territorio che, abbandonando ogni interesse di parte e agenda personale, vada in soccorso della Repubblica". Così in un'intervista al 'Corriere della Sera', Carlo Calenda, ministro ...

Milano - Tognoli : «fronte repubblicano unito oltre i partiti. Il Colle va rispettato» : Il socialista Carlo Tognoli fu il sindaco più giovane nella storia di Milano. Guidò la città per dieci anni, prima in una coalizione con il Pci, poi sostenuto dalle forze del pentapartito. Lei è tra i ...

Renzi : Pd promuova 'fronte repubblicano' : 22.38 "Il Pd dovrà, secondo me, farsi promotore di una grande coalizione, con chi sta con l'Europa, con chi non sfascia. Io penso che non accadrà mai che il Pd vada alle elezioni con Forza Italia. Diverso è chiedere ai moderati delusi di votare per questo grande 'fronte repubblicano' prima di votare Salvini o Di Maio". Così Renzi a 'Otto e mezzo'. LeU? "Se chi è uscito dal Pd vuole dare una mano, bene"."Alle politiche abbiamo giocato senza ...

Governo : Renzi - Pd per ‘fronte repubblicano’ ma mai con Fi : Roma, 29 mag. (AdnKronos) – “Il Pd dovrà, secondo me, farsi promotore di una grande coalizione, con chi sta con l’Europa, con chi non sfascia. Io penso che non accadrà mai che il Pd vada alle elezioni con Forza Italia. Diverso è chiedere ai moderati delusi di votare per questo grande ‘fronte repubblicano’ prima di votare Salvini o DI Maio”. Lo ha detto Matteo Renzi a Otto e mezzo. L'articolo Governo: Renzi, ...

Pd : Guerini - fronte repubblicano? tema non è sommatoria sigle : Roma, 29 mag. (AdnKronos) – “Credo che il tema non sia costruire una sommatorie di sigle, ma discutere con la società italiana sui temi centrali della prossima campagna elettorale, come l’Europa. E ricostruire la fiducia nella democrazia rappresentativa. Più che le sigle, ci interessano gli italiani”. Lo dice Lorenzo Guerini del Pd a SkyTg24 a proposito dell’ipotesi di un ‘fronte repubblicano’ che ...