Il film da vedere oggi | giovedì 31 maggio | Divergent

superguidatv

(Di giovedì 31 maggio 2018) Arriva in prima tv su Italia 1 il primo capitolo di un’avventurosa trilogia fantascientifica. Ilconsigliato di31, si intitolaed è la trasposizione cinematografica dell’omonima serie di romanzi di Veronica Roth.è ildadiè un romanzo di fantascienza del 2011 scritto da Veronica Roth, primo capitolo di una trilogia. Dal libro è stato tratto l’omonimo, che andrà in onda stasera, 31, in prima tv su Italia 1 alle 21.28. La pellicola, del 2014, è diretta da Neil Burger (The Illusionist, Limitless) e vede al centro della storia una giovane ragazza “diversa” dagli altri abitanti della sua città: ci troviamo in un futuro post apocalittico e le persone sono classificate in base al loro carattere, lei è unae poichè non appartiene a nessuno di questi gruppi. Il primo ...