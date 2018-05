Il Fai Giovani di Belluno apre villa Crotta Segato Boranga-Emeri il 2-3 giugno 2018

"FAI fiorire la cultura" all'Orto Botanico. Nasce il Gruppo Fai Giovani Viterbo : Qui periodicamente si promuovono corsi tematici, manifestazioni e mostre per " fornire al pubblico una conoscenza di base del mondo vegetale contribuendo a creare così una coscienza naturalistica ". ...

Doping - il Fai -da-te che sta uccidendo i giovani sportivi amatoriali : ROMA – sportivi , non professionisti, giovani : è l’identikit della popolazione prevalente e che rischia di più assumendo sostanze dopanti. Il luogo dello “spaccio” è spesso la palestra, ma anche Internet, dove non è possibile verificare la fonte e la composizione. I più consumati sono gli anabolizzanti ma anche amfetamine, coca ed exstasy. I pericoli del […]

Fai parte di una band giovanile e hai meno di 29 anni? Ecco il concorso che fa per te : Per poter partecipare al concorso chiunque lo volesse deve inviare entro e non oltre il 13 aprile alle ore 12:00: le candidature, indirizzate al Servizio Politiche Giovanili Sport Tempo Libero e Reti ...