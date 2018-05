huffingtonpost

: RT @HuffPostItalia: Il dilemma di Draghi - pace_aurelia : RT @HuffPostItalia: Il dilemma di Draghi - ChassNews : Draghi’s Italian dilemma via @FT @senoj_erialc #Italy - polispoleis : RT @HuffPostItalia: Il dilemma di Draghi -

(Di giovedì 31 maggio 2018) La crisi italiana mette la Bce davanti a un vero e proprio, acuito proprio dalla nazionalità del suo presidente: Mario. A scriverlo è il Financial Times, che parla di "scelte difficili" sul tavolo di Eurotower, che deve tracciare una linea fra "il contenimento delle turbolenze sui mercati" da un lato e l'avvio dei piani "per porre fine alla politica di sostegno monetario" adottata nel periodo della grande crisi.Mario, sottolinea il quotidiano della City, governatore della Banca d'Italia prima della sua nomina alla Bce, conosce meglio di chiunque altro l'importanza del suo Paese per la stabilità dell'Eurozona. I timori degli investitori sull'Italia sono stati predominanti nella crisi dell'euro che ha caratterizzato il mandato dia Francoforte, inducendolo alla sua celebre promessa - "whatever it takes", tutto quel che è necessario ...