“Il cuore… Ecco cosa ho” La salute di Bianca Atzei | non l’aveva mai detto prima Oggi

(Di giovedì 31 maggio 2018) L’Isola dei Famosi è finita da un pezzo, ma, una delle naufraghe più amate dell’ultima edizione andata in onda, è sempre più vicina a un ex compagno d’avventura: Jonathan Kashanian. È un gossip freschissimo quello che vorrebbe i due isolani insieme. Il feeling, d’altronde, era chiaro a tutti in Honduras. Ma la voce ha cominciato a circolare quando lui ha rivelato di non sapere bene che tipo di sentimento prova per: “Non so se chiamarlo amore, non mi piacciono le etichette. Io so chenon riesco a fare a meno di lei”, ha ammesso Jonathan da Barbara D’Urso, nel salotto di Domenica Live. E lei, con un po’ di ironia: “Non riesco a stare senza di te. Solo noi sappiamo tutto quello che abbiamo superato. I nostri genitori si piacciono, perché non fai un pensierino su di me?”. Ora spunta pure il post sospetto ...