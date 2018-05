IL CASO/ Quello che i partiti (e Violante) non hanno capito dei movimenti populisti : Per PIGI BANNA, chi considera i movimenti populisti come i cinque stelle alla stregua dei normali partiti, sta sbagliando e involontariamente dà loro ancor più spazio(Pubblicato il Thu, 31 May 2018 06:03:00 GMT)SCENARIO/ Violante: subito un "fronte costituzionale" contro M5s e LegaSCENARIO/ Violante: il Pd faccia come M5s e Lega se vuole salvarsi

MotoGp - la Gp Commission cambia la procedura di partenza : mai più un altro CASO come quello in Argentina : Dopo quanto accaduto in Argentina, la Gran Prix Commission ha deciso di modificare la procedura di partenza: ecco tutte le novità Quanto accaduto prima del Gp d’Argentina non si verificherà più, la Grand Prix Commission ha modificato la procedura di partenza per evitare un’altra griglia di partenza con tutti i piloti distanziati di quattro file dal poleman. AFP/LaPresse I commissari hanno deciso che, nel caso in cui un pilota debba ...

MotoGP - Valentino Rossi chiude il CASO Marquez : “Quello che dovevo dire l’ho già detto - non perdo tempo” : Valentino Rossi ha rilasciato delle dichiarazioni a Sky Sport prima della conferenza stampa indetta alla vigilia del GP delle Americhe 2018, terza tappa del Mondiale MotoGP. Il Dottore non si è voluto pronunciare nuovamente sui noti fatti di Termas de Rio Hondo, quando è stato speronato da Marc Marquez: “Sicuramente adesso dobbiamo pensare a questa gara. Sono passati un po’ di giorni. Quello che dovevo dire e quello che pensavo lo ...

Elvis ucciso dalla droga - l'ex moglie : «Non fu un CASO - sapeva quello che faceva : voleva togliersi la vita» : Elvis Presley è morto a 42 anni per aver abusato della droga, ma oggi emerge una verità scioccante celata nel corso di tanti anni. Lex moglie, Priscilla , ha infatti raccontato che il re del rock ...

Bimba di 7 anni stuprata - mutilata a uccisa in Pakistan. Il CASO ricorda quello della piccola Zainab : Quando ancora non si sono ancora spenti ricordo e orrore per le mortali violenze sessuali subite in gennaio dalla piccola Zainab Amin di sei anni, il Pakistan si trova oggi di fronte ad un altro simile episodio riguardante, sempre nella provincia di Punjab, lo stupro e assassinio di un'altra bambina, questa volta di sette anni. Un portavoce delle forze dell'ordine ha confermato che "i primi rilievi suggeriscono che la bambina è stata ...