Il caso del cambio Lira – Euro – Marco tedesco oggi 31 maggio | bufala e disinformazione?

Beach volley World Tour 2018 - Jinjiang. Le “azzurre per caso” all’assalto della Cina : Becky Perry e Andrea Maria Nucete, “azzurre per caso”, essendo nate entrambe fuori dai confini tricolori ed avendo entrambe conseguito successivamente la nazionalità italiana, puntano al tabellone principale del torneo 2 Stelle di Jinjiang in Cina. Per Becky Perry si tratta del ritorno nel World Tour dopo l’esperienza biennale con la Nazionale italiana e a dieci mesi esatti dall’ultima partita disputtaa sulla sabbia ...

News Sportive 30/5/2018 – Lo spettacolo del Roland Garros - il caso Froome e tanto altro : Tutte le notizie più importanti della giornata di oggi da scoprire nella nostra gallery: italiani protagonisti al Roland Garros Giornata lunga e piena di impegni? Non hai avuto modo di soddisfare la tua sete di sport e vuoi aggiornarti in modo facile e veloce su tutto ciò che è successo mentre eri a lavoro, a scuola o semplicemente troppo indaffarato? Non preoccuparti! Noi di SportFair abbiamo raccolto per te le principali notizie Sportive della ...

Il caso droga al Grande Fratello - occhiolino 'sospetto' in diretta e lite della D'Urso con Aida : FUNWEEK.IT - Che non si dica che Barbara D'Urso ami le conduzioni tranquille e pacate perché l'ultima puntata del GF è stata davvero movimentata, soprattutto quando è...

FIRENZE - PM A PROCESSO : CHIESE ARRESTI PER L'EX DELLA COMPAGNA/ Vincenzo Ferrigno - il caso trattato da Le Iene : FIRENZE, pm a PROCESSO: Vincenzo Ferrigno accusato di abuso d'ufficio dopo aver chiesto gli ARRESTI domiciliari a carico delL'EX DELLA sua nuova COMPAGNA.(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 16:53:00 GMT)

caso Froome - l’ammissione dell’Uci : ‘Molti soldi ed interessi’ Video : La vittoria al Giro d’Italia [Video] non ha placato le discussioni sul Caso Froome. Il capitano del Team Sky ha corso e vinto il Giro nonostante sia ancora in attesa del verdetto per la positivita' al salbutamolo riscontrata alla scorsa Vuelta Espana, vinta davanti a Vincenzo Nibali. Da quel giorno del controllo in una delle ultime tappe della corsa spagnola sono passati quasi nove mesi, ma tutto questo tempo non è stato ancora sufficiente per ...

Il Miracolo - Ammaniti querelato per aver definito un falso il caso della Madonna di Civitavecchia : Lo scrittore regista Niccolò Ammaniti querelato. La denuncia è stata sporta dalla famiglia Gregori, protagonista nel 1995 della vicenda della Madonnina di Civitavecchia. In una intervista rilasciata ...

Aveva definito il caso della Madonna di Civitavecchia "un falso". Querelato il regista Niccolò Ammaniti : La famiglia Gregori, protagonista nel 1995 della vicenda della Madonnina di Civitavecchia, ha Querelato il regista Niccolò Ammaniti, in relazione alla serie tv 'Il miracolo' dove una statua della Madonna piange sangue.Nella denuncia si fa riferimento ad un'intervista di Ammaniti, definita dai Gregori "di carattere diffamatorio", nella quale il regista affermava che la Madonna di Civitavecchia lacrimò "sangue di pollo" e che tutto ...

«Fuori dall'euro si sta peggio» : il caso della Romania e quei dati così diversi dai nostri : Ad avvantaggiare questo tipo di ottimismo contribuisce anche la ripresa economica , con l'economia che è cresciuta del 6,9% nel 2017, e la disoccupazione che è scesa sotto il 5%. L'aumento dell'...

Corea del Nord - esperti : in caso di accordo necessari fino a 10 anni per la denuclearizzazione : Secondo uno studio pubblicato da esperti della Stanford University ci vorranno almeno 10 anni per l’applicazione di qualsiasi accordo diplomatico che Donald Trump potrà raggiungere con Kim Jong-un per la denuclearizzazione della Corea del Nord. La Casa Bianca al momento sta cercando di verificare quanto Pyongyang sia veramente disposta a rinunciare al suo programma nucleare prima dell’incontro del 12 giugno a Singapore. Tre studiosi ...

Siringhe in zona Santa Maria delle Grazie - nuovo caso dopo la raccolta firme : Ancora Siringhe usate e abbandonate nei pressi di Santa Maria delle Grazie. Appena un paio di settimane fa, i residenti della zona avevano messo in piedi una raccolta firme per sensibilizzare l'...

Palermo - il caso del Caravaggio rubato. Per commissione antimafia non è stato distrutto : Rubata e sparita nel nulla da 49 anni, la celebre Natività di Michelangelo Merisi da Caravaggio – portata via dall’oratorio di San Lorenzo, nel cuore storico di Palermo nella notte tra il 17 e il 18 ottobre 1969 – non è andata distrutta. È la novità che emerge dalla relazione della presidente della commissione parlamentare antimafia nella passata legislatura, Rosy Bindi sull’inchiesta svolta dalla commissione e che sarà ...

Nocera : diverrebbe l'ottava città della Campania in caso di fusione : Unire quel che l'interesse di pochi ha diviso. Nocera Inferiore e Nocera Superiore (Agro Nocerino Sarnese, zona rilevante della provincia di Salerno, poco distante da Napoli), assieme contano oltre 70mila abitanti. La fusione tra le due realtà, unite da tutto ma non dalla denominazione (continuità territoriale, stessa identità, tifo per la stessa squadra di calcio ed altro ancora), stavolta appare alla stregua di un sogno che può trasformarsi in ...

Froome trionfa al Giro d'Italia - ma esplode il caso delle buche di Roma : Questo è l'itinerario che è stato scelto dagli organizzatori dei Giro, era noto ed è stato continuamente monitorato", il commento di Angelo Diario, presidente pentastellato della commissione Sport ...