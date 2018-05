Il 5 giugno sarà annunciata la data di uscita di Code Vein

Governo : M5S - 2 giugno pacificamente in piazza a Roma - Fico sarà alla parata/rpt : Roma, 28 mag. (AdnKronos) – Sabato 2 giugno ci vediamo tutti insieme a Roma in piazza Bocca della Verità alle ore 19 per dire con una sola voce: #IlMioVotoConta. Organizzatevi con le macchine, con i treni, con i pullman, con blablacar, ma è importantissimo che siate presenti! Rivolgetevi ai portavoce regionali per avere più informazioni sulla logistica. sarà una manifestazione assolutamente pacifica e democratica”. E’ quanto si ...

Governo : M5S - 2 giugno pacificamente in piazza a Roma - ci sarà anche Fico (2) : (AdnKronos) – “Però -si legge sul blog M5S- quello che è accaduto domenica è un fatto grave che ci deve fare riflettere. Il problema non è Paolo Savona, non è il nome di un ministro e non è nemmeno chi ha vinto tra Di Maio e Salvini. Qui il tema è che si è detto no al cambiamento che è stato votato il 4 marzo. Il ministro dell’economia che abbiamo individuato insieme alla Lega è un profilo altissimo, con le competenze adatte ...

Amici 2018 : la finale slitta a domenica 10 giugno? Chi saranno i finalisti? : È stata rimandata la data della finale del Talent di Maria De Filippi, Amici? In un primo momento la data della finale era stata annunciata per il 2 di giugno, data in cui cade anche la Festa della Repubblica. Ma le notizie delle ultime ore ci fanno sapere che per questo sabato il talent non andrà in onda ma si sposterà nuovamente alla domenica. Amici 2018: la semifinale si sposta da sabato 2 giugno a domenica 3 giugno La nuova data della ...

La 14esima di Biografilm Festival si svolgerà dal 14 al 21 giugno ma sarà preceduta da una serie di eventi a misura di Follower : ... il cartellone di eventi live fuori sala di Biografilm che ogni anno anima il Parco del Cavaticcio di Bologna proponendo quotidianamente proiezioni, spettacoli, incontri e concerti, oltre a una ricca ...

Honor Play con una tecnologia all’avanguardia e Honor 9i saranno presentati il 6 giugno : Per il 6 giugno è stato programmato un evento di lancio a Pechino in occasione del quale potremo finalmente conoscere gli smartphone Honor Play e Honor 9i L'articolo Honor Play con una tecnologia all’avanguardia e Honor 9i saranno presentati il 6 giugno proviene da TuttoAndroid.

Colombia - risultati Elezioni Presidenziali/ Sarà ballottaggio il 17 giugno tra Duque e Petro : destra avanti : risultati Elezioni Presidenziali in Colombia: Sarà ballottaggio il 17 giugno prossimo tra Duque e Petro, con la destra in vantaggio contro il centrosinistra e la sx radicale. Il nodo FARC(Pubblicato il Mon, 28 May 2018 11:00:00 GMT)

Xiaomi Mi Band 3 sarà presentata il 31 maggio - Lenovo Z5 il 5 giugno : Il Vice Presidente Senior di Xiaomi ha confermato che tra i protagonisti dell'evento in programma per giovedì 31 maggio ci sarà anche la Xiaomi Mi Band 3 L'articolo Xiaomi Mi Band 3 sarà presentata il 31 maggio, Lenovo Z5 il 5 giugno proviene da TuttoAndroid.

Il meeting del Club Bilderberg sarà a Torino dal 7 al 10 giugno : La contestata riunione annuale del gruppo Bilderberg quest'anno avverrà in Italia e in particolare nel capoluogo torinese. Ancora riserbo sulla lista dei parteciparti e sulla location prescelta ma uno dei nomi storici del gruppo fondato dal banchiere Rockfeller nel lontano 1954, Franco Bernabè, ha già annunciato che non parteciperà.Continua a leggere

Napoli-Ancelotti : accordo totale. L'annuncio ci sarà l'1 giugno : L'affare è fatto ma L'annuncio ufficiale arriverà il primo giugno. Carlo Ancelotti è il nuovo allenatore del Napoli: definiti in mattinata anche gli ultimi dettagli dopo il meeting di circa tre ore di ...

Triathlon - World Cup Cagliari 2018 : chiuse le iscrizioni - saranno 13 gli azzurri al via il 2 giugno. Ci sarà Alice Betto : Sabato 2 giugno Cagliari ospiterà la tappa italiana della World Cup di Triathlon: chiuse le iscrizioni, saranno 13 gli azzurri al cia nella gara di casa. Spicca il nome di Alice Betto, che vuole onorare la competizione sarda, pur correndo solitamente nella tappe delle World Series. Si fa notare anche l’assenza di Angelica Olmo, che in questa stagione ha centrato già due podi proprio in World Cup, con due terzi posti in Australia ed in ...