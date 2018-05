ICE TO MEET YOU In piazza Gramsci tre giorni dedicati al gelato ECCO IL PROGRAMMA

eMeet OffICECore M2 : in arrivo il nuovo speaker per conferenze : eMeet OfficeCore M2 sul mercato Tra meno di due settimane vedremo il nuovo eMeet OfficeCore M2 debuttare sul mercato. Per chi non lo sapesse, eMeet è un’azienda cinese che produce speaker per conferenze, con audio impeccabile e microfono ad alta qualità in modo tale da poter partecipare più persone senza creare disturbi di suono. OfficeCore M2 è l’aggiornamento del precedente M1 che porta grandi novità di realizzazione e di ...