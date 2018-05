Icardi alla Juve? Al posto di Higuain arriverebbe un altro bomber

Robert Lewandowski - addio al Bayern Monaco/ La Juventus alla finestra : meglio il polacco o Mauro Icardi? : Robert Lewandowski dice addio al Bayern Monaco dopo 4 anni. "E' pronto per nuove sfide, il club è già stato avvisato" ha affermato l'agente del bomber polacco.(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 23:16:00 GMT)

Icardi alla Juventus per Higuain più 50 milioni/ L’Inter ci pensa : clamoroso scambio di calciomercato : Icardi alla Juventus per Higuain più 50 milioni: L’Inter ci pensa. Sarebbe pronto un clamoroso scambio di calciomercato sull'asse Torino-Milano, con i due bomber pronti a dire addio(Pubblicato il Tue, 29 May 2018 08:51:00 GMT)

Thohir alla Juve : "Icardi può costare fino a 400 milioni" : Erick Thohir , presidente dell' Inter , getta acqua sul fuoco sulla pazza idea di mercato riguardante Icardi alla Juventus . Il numero uno indonesiano del club nerazzurro non alimenta le voci su ...

Udinese-Inter - Spalletti : 'Grande reazione - credo alla Champions. Inter senza Icardi? Dipende dai sostituti' : Luciano Spalletti, Intervenuto su Sky Sport 24, ha espresso la sua soddisfazione: "Ho visto una reazione dopo Inter-Juventus, era quello che volevo. Abbiamo assorbito in maniera corretta quanto ...

Simeone junior : "Lo Scudetto andrà alla Juve. Icardi o Higuain? Scelgo Maurito" : La prima di queste vedrà opposta la Fiorentina, in casa, contro il Napoli di Sarri con il Cholito, ai microfoni della Gazzetta dello Sport, che si è sbilanciato su chi vincerà lo Scudetto: 'Penso la ...

Inter - Spalletti : 'Icardi e Perisic? Il merito è di chi gli porta la palla. L'anno prossimo lotteremo con Juve e Napoli' : L'allenatore dell' Inter Luciano Spalletti ha parlato a Premium Sport dopo l'importante vittoria di Verona contro il Chievo: 'Icardi e Perisic sono due giocatori importanti per la squadra, ma non dobbiamo ridurre a loro due la nostra vittoria: i nostri attaccanti ...

Ten Talking Points - il Napoli è stanco e la Juve vendicherà la mattanza di CR7. Icardi colpito dalla Maledizione di Fassino : Benvenuti a Ten Talking Points, l’unica rubrica che da quando sa di essere apprezzata dal pm Nino Di Matteo ha l’ansia da prestazione. Altre considerazioni. 1. Si devono ringraziare Milik e Diawara se abbiamo ancora l’illusione del campionato ancora “aperto”. Il Napoli è stanco, ma è anche bravissimo a sbagliare gol già fatti. In più, fatalmente, tutti i portieri di fronte a lui si esaltano (e Sorrentino è un esempio mirabile di longevità). Se ...

Inter - Icardi : 'Quello alla Juventus è tra i miei gol preferiti' : MILANO - ' Ho fatto 100 gol con la maglia dell'Inter, di cui 96 in area di rigore che considero casa mia. Tra i miei preferiti? È stato bello fare il gol di testa per il 2-1 contro la Juventus per lo ...

Batistuta : 'Roma - col Barcellona te la giochi alla pari. Icardi vale Higuain' : Roma, Argentina e la sfida a ritmo di tango tra bomber in Serie A: c'è tutto nella lunga intervista concessa da Gabriel Batistuta a La Gazzetta dello Sport . ROMA - 'Sto seguendo il lavoro di Eusebio, fa giocare la sua squadra in un modo che mi piace. Comunque negli ultimi anni la Roma è sempre lì, e sempre gli è mancato qualcosa per vincere lo ...

Serie A - Juve : due colpi in arrivo grazie a Mourinho - Icardi allarme clausola Video : Dopo l'eliminazione in Champion League, il Manchester United di Josè Mourihno sta gia' pensando alla prossima stagione per presentarsi ai nastri di partenza più competitiva che mai. E a tal proposito, il tecnico portoghese avrebbe in mente di tagliare alcuni elementi che non fanno parte del suo futuro progetto di gioco. Oltre ad Ibrahimovic, forse destinato al campionato USA, nella lista dei partenti figurerebbero, secondo la redazione del ...