I sondaggi che hanno convinto Salvini | Lega forte | ma non abbastanza

Matteo Salvini 'padrone' dei media Ha oscurato anche Mattarella E' il più citato. Il sondaggio : Matteo Salvini nelle ultime due settimane è stato il “padrone” indiscusso dei media italiani oscurando, per numero di citazioni, Luigi di Maio e perfino il presidente della Repubblica Segui su affaritaliani.it

Il sondaggio che fa paura: "Alleanza M5s-Lega avrebbe il 90% dei seggi uninominali L'ipotetica alleanza tra M5s e Lega Nord…

sondaggi - la Lega si mangia la destra : +3% in 7 giorni - è al 27 - 5 e contende il primato al M5s (che scende sotto il 30) : Se dal caos istituzionale del governo M5s-Lega saltato all’ultimo minuto esce un vincitore, quello è certamente Matteo Salvini. Almeno secondo i Sondaggi: secondo i dati di Swg per il TgLa7 la Lega non solo aumenta di altri 3 punti in una settimana (un’enormità per un periodo di tempo così breve), ma ora è arrivato a contendere allo stesso Movimento Cinque Stelle il primato tra le forze politiche. I Cinquestelle, infatti, registrano ...

Matteo Renzi umiliato anche da Pietro Grasso : sondaggio - ecco il gradimento dei leader : Per onor di cronaca, anche il segretario reggente del Pd, Maurizio Martina , distacca Renzi dall'alto del suo 29% , pari con Silvio Berlusconi , .

Il sondaggio che non lascia scampo a Salvini : l'87% dei leghisti contrario a un premier 5 Stelle : Il sondaggio Ipr Marketing che compare oggi sul quotidiano Il Giorno è un avvertimento non da poco per Matteo Salvini , in vista della sua salita lunedì al Quirinale insieme a Luigi Di Maio. Perchè l'...

sondaggio Swg - vola la Lega di Matteo Salvini : le cifre che spingono il Carroccio al ritorno al voto : Un Sondaggio senza precedenti, semplicemente perché Matteo Salvini e la Lega non avevano mai superato la quota del 25 per cento. La rilevazione è dell'istituto Swg e fa esultare il Carroccio: al 14 ...

Le elezioni richieste dal Movimento 5 Stelle e dalla Lega, ormai considerate certe, non sembrano essere così possibili dato che fino a giovedì il leghista Giorgetti ha detto che potrebbero esserci dei cambiamenti. L'ultimo sondaggio realizzato da SWG il 7 maggio 2018 sembra spiegare pure il motivo. Il sondaggio e i suoi risultati Il sondaggio di SWG commissionato da La 7 ha dei risultati straordinari e stravolgenti per il palcoscenico politico ...

Enrico Mentana - il sondaggio del TgLa7 che spinge Matteo Salvini al voto : la Lega sta volando : Il Movimento 5 Stelle non cambia molto: dal 32.7 per cento delle elezioni del 4 marzo, al 32.4. La Lega, invece, vola. Come ha mostrato un sondaggio del TgLa7 di Enrico Mentana , se si votasse oggi il ...

I sondaggi per le nuove elezioni politiche : La media delle rilevazioni delle intenzioni di voto segna un leggero progresso per il M5S e un netto miglioramento per la Lega, ora sopra il 21%. Ancora nessuna maggioranza assoluta in vista, tuttavia.

sondaggi al 5 Maggio - ecco qual è l'unico partito che sta perdendo i consensi Video : Sono ormai passati due mesi dalle elezioni del 4 Marzo 2018 [Video], ma ancora ben poco si sa su come si risolvera' questo stallo politico che vede necessariamente la presenza di una Maggioranza parlamentare con Lega Nord o Movimento 5 Stelle che rappresentano in modo chiaro i due movimenti che sono usciti vincitori dalle Elezioni politiche. Ben poche sono le speranze di un'intesa alle consultazioni di lunedì quando il Presidente della ...