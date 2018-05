I ritratti dei protagonisti del Wired Next Fest 2018

wired

(Di giovedì 31 maggio 2018) Da Chelsea Manning a Stoya, da Laura Boldrini a Davide Casaleggio, dai Negramaro al mitico cast di Boris, da Oliviero Toscani a Zerocalcare: sono stati tantissimi i grandi ospiti che hanno partecipato agli incontri del, tornato ai Giardini pubblici Indro Montanelli di Milano anche per la sua edizione. A immortalarli in esclusivi, che si possono vedere qui sopra, è stato anche quest’anno il fotografo Umberto Costamagna. Fra le fotografie deidelival diappena concluso si possono trovare anche Maccio Capatonda, Paolo Nespoli, Carlo Cracco, lo scrittore Walter Isaacson, Costantino della Gherardesca, i fenomeni del web The Jackal e The Pills. Per non parlare degli artisti che si sono esibiti ai seguitissimi concerti del, come Jungle, Calibro 35, Gemitaiz e Robin Schulz. Ideidel...