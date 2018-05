I nuovi ministri di Conte | Tria e gli altri

Un big dei 5 Stelle in merito ai nuovi ministri : 'Serve gente che obbedisce' Video : Oggi, nonostante sia domenica, la Lega e i 5 Stelle continueranno a trattare per la formazione del nuovo possibile Governo. La carne sul fuoco è tanta e trovare un accordo tra due partiti con due elettorati così eterogenei non è facile, specialmente in così poco tempo. Entrambi i leader sono però fiduciosi, l'argomento di cui tratteranno oggi è soprattutto la leadership di questo nuovo Esecutivo, ossia il nome del premier. Trattative in corso Le ...