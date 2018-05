Huawei Watch 2 2018 è ufficiale | Wear OS e supporto a eSIM | nanoSIM e Bluetooth

Huawei ha brevettato uno smartwatch da gaming che può anche scattare selfie : Huawei ha appena brevettato un dispositivo piuttosto particolare: si tratta di uno smartwatch orientato al gaming , ma che al contempo permette anche di scattare selfie ed offre una serie di altre funzionalità uniche. In attesa di capire se e quando diventerà realtà, scopriamolo insieme. L'articolo Huawei ha brevettato uno smartwatch da gaming che può anche scattare selfie proviene da TuttoAndroid.

Huawei sta pensando a uno smartwatch da gaming : (Foto: Huawei , Wipo) Dopo lo smartphone con tre fotocamere, tra le idee che stanno girando per la testa degli ingegneri di Huawei c’è anche quella di uno smartwatch da gaming . La conferma arriva da alcuni brevetti scovati online da LetsGoDigital, che descrivono un orologio al quale si possono impartire comandi non solo attraverso il touch screen, ma anche attraverso il cinturino, slacciando il gadget dal polso e utilizzando i due lembi ...

Huawei Watch 2 si aggiorna a Wear OS 1.1 con alcune novità : Huawei ha dato il via al rilascio di un nuovo aggiorna mento per Huawei Watch 2, introducendo qualche interessante novità . Scopriamo insieme quali L'articolo Huawei Watch 2 si aggiorna a Wear OS 1.1 con alcune novità proviene da TuttoAndroid.

Samsung e Huawei brevettano nuove soluzioni per smartwatch : Da Samsung e Huawei arrivano nuovi brevetti che confermano che entrambi i produttori non hanno alcuna intenzione di abbandonare il settore wearable L'articolo Samsung e Huawei brevettano nuove soluzioni per smartwatch proviene da TuttoAndroid.