Hp Omen X | forse il miglior notebook da gamer

(Di giovedì 31 maggio 2018) Ho una passione sfrenata per ida gaming, al punto da cambiarne almeno uno all’anno. Quando è il mto di scegliere un nuovo modello raramente, tuttavia, guardo alle caratteristiche tecniche. Chiariamoci: sono ovviamente importanti, e io stesso ritengo che non conta il singolo componente ma l’insieme di tutti i componenti e di come funzionano tra loro, tuttavia è innegabile che, a parità di caratteristiche, la differenza di prestazioni è dell’ordine di qualche fotogramma al secondo. E allora? Allora io, di solito, parto considerando altri fattori. Innanzitutto la tastiera. Quella deida gioco, di solito, è orribile, e di rado ne ho trovata una che soddisfi le mie esigenze. Che non hanno a che fare “solo” coi videogame, ma anche con intense sessioni di scrittura. E per “intense” intendo non meno di 70-80mila caratteri al mese. Ed è proprio da qui che inizia la mia ...