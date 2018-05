Honda | ecco il nuovo Forza 125 YM2018

Honda - ecco la nuova gamma offroad : brillano i CRF : Honda annuncia la gamma offroad 2019, che aggiorna i modelli di punta e introduce due nuovi modelli nella famiglia CRF. dual - Sfruttando la CRF450R come base, la nuova CRF450L ha un telaio e una ...

Ecco il nuovo Honda PCX 125 - il best seller cambia stile : Con oltre 140.000 unità vendute dal suo lancio nel 2010 a oggi, l'Honda PCX è uno dei best seller europei della Casa giapponese. Che adesso, in occasione del Salone della Moto di Madrid, lancia la ...