Higuain | il dopo Juve potrebbe essere a Milano

Blastingnews

: Piuttosto la notizia del giorno è che la Juventus vuole sbarazzarsi di Higuain. Proposto in scambio all’Inter, al… - tancredipalmeri : Piuttosto la notizia del giorno è che la Juventus vuole sbarazzarsi di Higuain. Proposto in scambio all’Inter, al… - GoalItalia : Nedved non esclude le cessioni di #Higuain e Mandzukic: 'Bisogna accontentare i giocatori, vedremo dopo il Mondiale… - capuanogio : Tralasciando per un momento la vicenda #Icardi, pare chiaro che dopo due anni parlare di #Higuain sul mercato sia t… -

(Di giovedì 31 maggio 2018) Il valzer degli attaccanti non è ancora partito, ma a Torino si attende un grande attaccante e tutti pensano a riportare Cavani in Italia o, meglio ancora, al centravanti del Chelsea Alvaro Morata VIDEO. Anche senza una convocazione ai prossimi mondiali, per portare a casa Morata, primo nome in cima alla lista di Giuseppe Marotta e Fabio Paratici, lantus dovra' sborsare non meno di 65 milioni di euro. E allora, tra le varie strategie per raggiungere l'obiettivo, c'è anche quella di privarsi del Pipita. La cessione di Gonzaloa un grande club a lui graditoperò una mossa valida anche per arrivare ad altre soluzioni. Lo scambio con l'Inter per arrivare a Icardi Le prime indiscrezioni suhanno riguardato un possibile scambio trantus e l'Inter per portare Mauro Icardi alla corte di Massimiliano Allegri. Lo scambio sarebbe fattibile in ...