Guerra dazi pesa su borse | Milano tiene e guarda Governo

Dazi - Coldiretti : “Con la Guerra di Trump a rischio 40 - 5 miliardi per il Made in Italy” : La decisione del presidente degli Stati Uniti Donald Trump scatena una guerra commerciale che mette a rischio 40,5 miliardi di esportazioni Made in Italy negli Stati Uniti con gli autoveicoli ed il cibo che rappresentano le principali voci. E’ quanto afferma la Coldiretti nel commentare l’entrata in vigore dei Dazi sulle importazioni di acciaio e alluminio da Ue, Canada e Messico annunciata dal segretario al Commercio Usa. Un annuncio che – ...

Nella Guerra dei dazi la Cina ha deciso di giocare in contropiede : Washington chiude, Pechino apre. La Cina mette in campo misure di segno opposto in risposta al rinnovato protezionismo americano: il Consiglio di Stato, presieduto dal premier Li Keqiang, ha ...

Dazi : Coldiretti - Trump scatena Guerra su 40 - 5 mld di Made in Italy (2) : (AdnKronos) – ‘Il risultato sarebbe uno scontro dagli scenari inediti e preoccupanti che rischia di determinare un pericoloso effetto valanga sull’economia e sulle relazioni tra Paesi alleati” , ha sottolineato il presidente della Coldiretti Roberto Moncalvo nel precisare che ‘occorre pero’ cogliere questa l’occasione per ripensare norme sul commercio piu’ eque che non si limitino a considerare ...

Dazi - Confagricoltura : sale rischio di Guerra commerciale Usa-Ue : Roma, 23 mag. , askanews, Cresce il rischio di una guerra commerciale tra Usa e Ue. Lo afferma la Confagricoltura, sottolineando che 'secondo le ultime notizie in arrivo dagli Usa' potrebbe non essere ...

L’Europa deve evitare la Guerra commerciale. Il rischio dei dazi : di chi la colpa? : Il diritto economico internazionale vieta a tutte le nazioni del mondo di coltivare prolungati e consistenti surplus commerciali (3%+ del Pil), e di accumulare eccessive riserve valutarie/crediti esteri. In che modo alcuni paesi generano surplus commerciali eccessivi? In due modi. Se i cambi sono flessibili: svalutando la propria valuta in modo squilibrato. Se i cambi sono fissi, abbassando il livello generale dei prezzi al di sotto dei paesi ...

Borse asiatiche chiudono in rosso. Pesa la Guerra sui dazi : Chiusura sotto le parità per i principali listini asiatici, visti al ribasso. Ancora una volta è l'incertezza geopolitica a spingere verso il rosso gli indici dell'Asia/pacifico, con la guerra USA-...

Usa e Cina rinunciano a Guerra dei dazi : 5.59 Cina e Stati Uniti hanno deciso di evitare la guerra commerciale e l'aumento dei diritti di dogana rispettivi. E' quanto ha dichiarato il vice-primo ministro cinese, Liu He, che ha guidato la delegazione cinese nei negoziati di Washington con il segretario Usa al Tesoro, Steven Mnuchin. In un comunicato congiunto, Washington e Pechino avevano fatto sapere di essersi accordati per mettere in campo misure volte a ridurre in modo ...

Guerra dazi : Pechino propone accordo da $200 miliardi. Trump scettico : In questa occasione, il ministro, stando a Bloomberg, la seconda economia al mondo ha offerto alla prima una riduzione di 200 miliardi di dollari dell'avanzo commerciale annuo che vanta sugli Stati ...

Guerra dei dazi - Cina ferma istruttoria su import cereale da Usa : Guerra dei dazi, Cina ferma istruttoria su import cereale da Usa Guerra dei dazi, Cina ferma istruttoria su import cereale da Usa Continua a leggere L'articolo Guerra dei dazi, Cina ferma istruttoria su import cereale da Usa proviene da NewsGo.

Guerra dei dazi - Cina ferma istruttoria su import cereale da Usa : La Cina ha deciso di fermare le indagini antidumping e sui sussidi all'import di sorgo Usa, un cereale alla base di popolari liquori come il "moutai", per motivi di "pubblico interesse". Lo comunica ...

DAZI USA-CINA - TRUMP "SALVA" ZTE/ Marcia indietro ed esenzioni : la Guerra commerciale è una farsa? : DAZI USA-CINA, TRUMP "salva" ZTE: la Marcia indietro del presidente americano, esenzioni per il colosso telefonico che rischiava la chiusura. Ma allora a cosa serve la trade war?(Pubblicato il Tue, 15 May 2018 08:31:00 GMT)