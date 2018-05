Grandi manovre Lazio | vertice Lotito-Inzaghi con Tare

Grandi manovre a sinistra - ma il "Fronte repubblicano" rischia di restare sguarnito : Dopo le elezioni del 4 marzo il gioco dell'oca iniziato dalla constatazione della mancanza di una maggioranza certa, ha portato l'Italia ad incartarsi intorno ad una crisi politico-istituzionale in cui il Partito...

Sergio Marchionne : il totonomine sull'erede e le Grandi manovre in Fca : Nonostante i rinvii si avvicina la data in cui il manager in pullover dovrà lasciare la superpoltrona. Vorrebbe essere lui a indicare il successore e lo stesso vorrebbe fare John Elkann. Ecco cosa ...

Grandi manovre in Rai - a Domenica In Mara Venier affianca Cristina Parodi : Sulla carta, l' idea di mettere insieme Cristina e Benedetta Parodi alla conduzione di Domenica in non sembrava poi tanto male, ma l' esperimento si è rivelato un fallimento fin dalla prima puntata. E ...

Premier League - Arsenal - Chelsea - Tottenham già alle Grandi manovre : Duecento milioni di sterline , ovvero, 230 milioni di euro, possono , inizialmente, bastare per rifondare l'Arsenal, dopo 22 anni di gestione Wenger. A chiedere un simile budget di mercato è Luis ...

Le Grandi manovre intorno ai resti della Fondazione Mps : Riportare la Fondazione in mani senesi dopo la normalizzazione di Marcello Clarich. Sembra essere questo l'imperativo della politica senese chiamata a breve a rinnovare i vertici dell'Ente, i cui ...