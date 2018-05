Grande Fratello Vip | il toto nomi per la nuova edizione è già cominciato a Mediaset la

FLORIANA SECONDI VS MATTEO GENTILI/ Grande Fratello 2018 : confronto in diretta durante la finale? : FLORIANA SECONDI attacca MATTEO GENTILI per via di alcune sue dichiarazioni offensive andate in onda proprio durante la diretta del Grande Fratello 2018 di martedì scorso(Pubblicato il Thu, 31 May 2018 14:50:00 GMT)