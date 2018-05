Grande Fratello : torna lo spettro della cocaina in casa : Nella puntata andata in onda martedì scorso, la conduttrice Barbara d'Urso è tornata sull'argomento 'cocaina'. Era stata proprio Striscia la Notizia a insinuare il dubbio che qualche concorrente (Aida nello specifico) avesse fatto uso di sostanze stupefacenti. La brava conduttrice napoletana ha provato in ogni modo a ribaltare questa accusa ma, purtroppo per lei, i fatti accaduti nell'ultima puntata del Grande Fratello hanno alimentato il dubbio ...

Grande Fratello 15 - chi vincerà? Cambiano le quote dei bookmakers Video : La quindicesima edizione del Grande Fratello condotta da Barbara D'Urso volge al termine ed i concorrenti rimasti in casa, dopo un percorso abbastanza turbolento, sembrano aver trovato il giusto equilibrio per affrontare al meglio l'ultima settimana all'interno della Casa [Video]. Intanto la produzione del Reality Show sta svolgendo gli ultimi preparativi in vista della finalissima che andra' in onda in prime time su Canale 5 lunedì 4 giugno. ...

Droga al Grande Fratello - il gesto sospetto durante la puntata Video : Ieri, martedì 29 maggio, è andata in onda una nuova puntata del reality più to di sempre, il Grande Fratello. L'edizione di quest'anno, condotta straordinariamente da Barbara D'Urso, si sta apprestando a volgere al termine e, così come le puntate iniziali, anche quelle finali stanno riservando agli italiani grossi scoop e momenti di vero Gossip trash. Circola Droga al Grande Fratello? Gli eventi che hanno generato il dubbio I personaggi che ...

Droga al Grande Fratello - il gesto sospetto durante la puntata : Ieri, martedì 29 maggio, è andata in onda una nuova puntata del reality più seguito di sempre, il Grande Fratello. L'edizione di quest'anno, condotta straordinariamente da Barbara D'Urso, si sta apprestando a volgere al termine e, così come le puntate iniziali, anche quelle finali stanno riservando agli italiani grossi scoop e momenti di vero gossip trash. Circola Droga al Grande Fratello? Gli eventi che hanno generato il dubbio I personaggi che ...

