Grande Fratello | Lucia Orlando non ha più dubbi su Filippo Contri?

“Ce l’ha così…”. Ah - però! Grande Fratello ‘vietato’ : “Vi dico chi è il più dotato”. Mariana Falace svela l’indiscrezione sull’inquilino : Dopo la puntata dedicata alla vulcanica Aida Nizar, “Obbligo o Verità” – il nuovo format digital dedicato al “Grande Fratello” in onda sul sito del reality show – torna con Mariana Falace. La modella napoletana ha “dovuto” rispondere ad alcune domande (personali e decisamente imbarazzanti) e fare “terribili” penitenze. Durante l’intervista sono stati toccati diversi temi e ...

“Tutto insabbiato - ma ora parlo io”. Grande Fratello - scandalo a luci rosse : “Barbara D’Urso sa ma l’ha nascosto” : Non c’è proprio pace per questo Grande Fratello 15. Tra una manciata di giorni ci sarà la finale (anticipata di 24 ore, perché andrà in onda di lunedì): se la giocheranno Alessia, Matteo, lucia, Simone e uno tra Alberto e Veronica, gli unici finiti in nomination. L’ultima nomination. Poi si conoscerà il vincitore di quella che probabilmente è stata l’edizione più attaccata di sempre. Non ha avuto vita facile Barbara ...

Grande Fratello : torna lo spettro della cocaina in casa Video : Nella puntata andata in onda martedì scorso, la conduttrice Barbara d'Urso è tornata sull'argomento 'cocaina'. Era stata proprio Striscia la Notizia a insinuare il dubbio che qualche concorrente Aida nello specifico avesse fatto uso di sostanze stupefacenti. La brava conduttrice napoletana ha provato in ogni modo a ribaltare questa accusa ma, purtroppo per lei, i fatti accaduti nell'ultima puntata del Grande Fratello hanno alimentato il dubbio ...

Grande Fratello : torna lo spettro della cocaina in casa : Nella puntata andata in onda martedì scorso, la conduttrice Barbara d'Urso è tornata sull'argomento 'cocaina'. Era stata proprio Striscia la Notizia a insinuare il dubbio che qualche concorrente (Aida nello specifico) avesse fatto uso di sostanze stupefacenti. La brava conduttrice napoletana ha provato in ogni modo a ribaltare questa accusa ma, purtroppo per lei, i fatti accaduti nell'ultima puntata del Grande Fratello hanno alimentato il dubbio ...

Grande Fratello 2018 / Alberto si avvicina a Lucia Orlando : "Ragazze come te sono rare" : Grande Fratello 2018, momento di sconforto per Lucia Orlando dopo l'uscita di Danilo e Filippo. Alberto Mezzetti si avvicina a lei e le confessa: "Ragazze come te sono rare"(Pubblicato il Thu, 31 May 2018 06:30:00 GMT)

Grande Fratello - Alessia Prete in crisi. Alberto la consola : «Vivitelo - goditelo» : Alessia Prete è una dei finalisti del Grande Fratello 15 . Eppure a 24 ore dalla puntata che ha permesso a lei e al fidanzato Matteo Gentili di arrivare direttamente in finale, la studentessa ...

Grande Fratello - vogliono incastrare Simone Coccia : 'Foto a luci rosse' : Al Grande Fratello ci siamo sono entrate Elena Morali e Floriana Secondi per avere un confronto con Simone Coccia Colaiuta . Le due hanno accusato Simone di avergli mandato foto e video intimi, mentre ...

Grande Fratello 15 - chi vincerà? Cambiano le quote dei bookmakers Video : La quindicesima edizione del Grande Fratello condotta da Barbara D'Urso volge al termine ed i concorrenti rimasti in casa, dopo un percorso abbastanza turbolento, sembrano aver trovato il giusto equilibrio per affrontare al meglio l'ultima settimana all'interno della Casa [Video]. Intanto la produzione del Reality Show sta svolgendo gli ultimi preparativi in vista della finalissima che andra' in onda in prime time su Canale 5 lunedì 4 giugno. ...

Mariana Falace contro Luigi Favoloso / Lite fuori dagli studi del Grande Fratello 2018 : "Mi hai rotto il..." : Lite tra Mariana Falace e Luigi Favoloso fuori dagli studio del Grande Fratello 2018. Angelo Sanzio fa una storia e spuntano le voci dei due ex gieffini che litigano(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 19:25:00 GMT)

Droga al Grande Fratello - il gesto sospetto durante la puntata Video : Ieri, martedì 29 maggio, è andata in onda una nuova puntata del reality più to di sempre, il Grande Fratello. L'edizione di quest'anno, condotta straordinariamente da Barbara D'Urso, si sta apprestando a volgere al termine e, così come le puntate iniziali, anche quelle finali stanno riservando agli italiani grossi scoop e momenti di vero Gossip trash. Circola Droga al Grande Fratello? Gli eventi che hanno generato il dubbio I personaggi che ...

Il caso droga al Grande Fratello - occhiolino 'sospetto' in diretta e lite della D'Urso con Aida : FUNWEEK.IT - Che non si dica che Barbara D'Urso ami le conduzioni tranquille e pacate perché l'ultima puntata del GF è stata davvero movimentata, soprattutto quando è...

Analisi Auditel : La serata di martedì 29 maggio 2018 fra il Grande Fratello e diMartedì : La serata parte con la curva blu del Tg1 che scorre nettamente al comando subito sotto la linea del 25% di share, mentre la curva arancione del Tg5 scorre subito sotto la soglia del 20% di share. La curva nera del Tg La7 scorre poco sotto la soglia del 10%, con quella rossa del Tg2 che poi questa soglia la supera. Nell'access time al comando la curva blu dei Soliti ignoti che scorre fra il 15 ed il 22% di share, con la curva di Striscia la ...

“Falsi - buffoni”. Tutti contro il Grande Fratello per un dettaglio sospetto : Cosa mancava a questa edizione del Grande Fratello 15 per aggiungere ulteriore pepe a un reality già minato da mille polemiche e che ha visto nel corso delle varie puntate diversi concorrenti lasciare la casa più spiata d’Italia a causa di squalifiche per comportamenti poco corretti? Non chiedetelo a Barbara D’Urso, che si è trovata nel corso dell’ultima puntata a fare i conti con il “caso droga”, ormai forse ...

Grande Fratello 15 | Puntata 30 maggio 2018 : ...