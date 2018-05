ilfattoquotidiano

: Governo, vox tra gli eletti M5s. Brescia: “Dobbiamo capire se la Lega sta giocando pulito o no”. Morra: “Lo scoprir… - fattoquotidiano : Governo, vox tra gli eletti M5s. Brescia: “Dobbiamo capire se la Lega sta giocando pulito o no”. Morra: “Lo scoprir… - erregi69 : Governo, vox tra gli eletti M5s. Brescia: “Dobbiamo capire se la Lega sta giocando pulito o no”. Morra: “Lo scoprir… - fabiomorelli75 : RT @fattoquotidiano: Governo, vox tra gli eletti M5s. Brescia: “Dobbiamo capire se la Lega sta giocando pulito o no”. Morra: “Lo scopriremo… -

(Di giovedì 31 maggio 2018) Lunga assemblea serale del Movimento 5 Stelle, dopo che Luigi Di Maio per rilanciare la nascita di unM5S-, ha proposto lo spostamento di Paolo Savona dal ministero dell’Economia a un altro dicastero. Tra fedeli alla linea ed altri parlamentari più scettici sulla conduzione delle trattative con lada parte del capo politico M5S, davanti alle telecamere le posizioni diventano più sfumate e i pentastellati preferiscono puntare il dito su Matteo Salvini, al centro di dubbi e perplessità. Per Giuseppe: “Su Savona dobbiamose lastao meno, credo che ora siamo proprio agli sgoccioli, c’è un ultima possibilità, come abbiamo detto ‘cambiamo sto nome’ e vediamo se riusciamo a trovare una quadra. Se davvero si vuole fare una cosa – prosegue– non credo ci si debba impuntare su di un nome, ma si ...