Governo | Usa | pronti a lavorare col nuovo esecutivo

Governo - Di Maio 'Troviamo alternativa a Savona'. Salvini 'Porta mai chiusa'. Al Colle ancora tempo per un Governo politico : Intanto si torna a parlare del possibile spacchettamento dell'Economia tra Finanze , che resterebbero a Savona, e Tesoro. GLI INCONTRI AL Colle Al di là delle dichiarazioni da social o da comizio, ...

Governo - Di Maio : “Spostiamo Savona ad un altro ministero”. Salvini : “Porta mai chiusa”. Il Quirinale : “Grande attenzione” : A sorpresa, all’87esimo giorno di crisi, il Governo politico di M5s-Lega è ancora vivo. Dopo quasi tre mesi dalle elezioni politiche e una crisi istituzionale senza precedenti consumata nello scontro tra i partiti della possibile maggioranza e il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, l’ultimo passaggio – stretto come gli altri – è legato all’ultimo tentativo avanzato dal capo politico dei Cinquestelle, ...

Governo - media Usa temono per l’euro. Nyt : “Prospettiva di uscita dell’Italia più pericolosa di crisi greca e Brexit” : “L’incertezza dell’Italia spinge l’euro in primo piano, l’ultimo posto che l’Europa vuole”. E ancora: “L’Italia scatena il timore globale di una nuova crisi dell’euro“. I titoli del New York Times e del Wall Street Journal danno l’idea di come i media statunitensi vedano la crisi politica del nostro Paese, che occupa l’apertura dei loro siti. Le elezioni anticipate “sarebbero un brutto ...

Caos Governo - Tesoro Usa : situazione Italia in agenda del G7 in Canada | : La crisi politica a Roma preoccupa anche Wall Street: ieri ha perso il 2,03%. La Casa Bianca: "Teniamo d'occhio da vicino". Il ministero americano: "No impatto sistemico. Italia meglio risolva ...

Governo - Di Maio : “Scusa dei mercati è una bufala. Con Cottarelli vergognoso unicum nella storia della Repubblica” : “Quella di ieri sera è stata la notte più buia della democrazia italiana”, con “il Presidente che ha deciso di scavalcare le sue prerogative costituzionali e di non fare andare al Governo una forza politica che ha preso 11 milioni di voti. Un Governo che avrebbe avuto la maggioranza assoluta grazie al contratto siglato con la Lega”. Lo ha detto Luigi Di Maio, capo politico del Movimento 5 stelle, in un video postato su ...

Governo : fonti M5S - non esclusa alleanza con Lega per urne (2) : (AdnKronos) – Intanto sul fronte Lega Salvini prende tempo. “Mi faccia ragionare a mente fredda… – risponde a chi gli domanda di eventuali alleanze elettorali con i grillini – Sono ancora troppo incazzato per fare questo tipo di ragionamenti”. E se Salvini da un lato glissa alle domande, dall’altro omaggia i 5 Stelle per queste settimane fianco a fianco: “Ho trovato persone serie, di buonsenso, che ...

Governo : fonti M5S - non esclusa alleanza con Lega per urne : Roma, 28 mag. (AdnKronos) – Potrebbe cadere un altro grande tabu del pianeta M5S dopo il nulla di fatto sul fronte Governo M5S-Lega. A quanto apprende l’Adnkronos dai vertici grillini, non è esclusa un’alleanza con la Lega in vista del ritorno alle urne. Un’alleanza, viene spiegato, che si giocherebbe tutta sul programma di Governo messo insieme nelle ultime settimane -siglato dai due leader Luigi Di Maio e Matteo ...

Governo - Meloni : “Veto su Savona? Fratelli d’Italia chiederà messa in stato d’accusa di Mattarella” : “Si dice che il Presidente della Repubblica abbia messo il veto sulla nomina di Paolo Savona a Ministro dell’Economia, se questa notizia fosse confermata avrebbe dell’incredibile. E se questo veto fosse confermato sarebbe drammaticamente evidente che il Presidente Mattarella è troppo influenzato dagli interessi delle nazioni straniere e dunque Fdi nel caso in cui questo veto impedisca la formazione del nuovo Governo chiederà al Parlamento ...