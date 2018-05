Governo | tentativo Lega-5Stelle Salvini torna a Roma per incontro con Di Maio

A che punto è il nuovo tentativo di formare un Governo Lega-M5s : Se un politico interrompe una campagna elettorale che appare vincente è segno che sta per succedere qualcosa di grosso. Matteo Salvini molla gli impegni elettorali, rientra a Roma e quindi è logico immaginare che qualcosa possa accadere, in questa crisi che dura quasi da 90 giorni. Lo scrive Il Fatto Quotidiano, per cui il leader leghista “sta davvero valutando” l’ipotesi di accordo avanzata ieri da ...

Governo - ancora un tentativo di Lega e 5s. Salvini torna a Roma per incontro con Di Maio. Conte - niente lezione a Firenze : Ovvero: un esecutivo guidato dal professore Giuseppe Conte con Paolo Savona non più all'Economia. Da Salvini - oggi a Roma dopo aver annullato una tappa in Lombardia del suo infinito tour elettorale -...

Governo - ancora un tentativo di Lega e 5s. Calenda 'Spingono l Italia verso il default' : Ovvero: un esecutivo guidato dal professore Giuseppe Conte con Paolo Savona non più all'Economia. Da Salvini, che oggi fa tappa in Lombardia con il suo infinito tour elettorale, potrebbe rispondere ...

Consultazioni - le trattative per il Governo sono saltate. Fallisce il tentativo Conte : Salta tutto. Il tentativo di Giuseppe Conte è miseramente fallito. Alle 20 in punto esce dalla porta della sala della vetrata del Quirinale il segretario generale Ugo Zampetti e rilascia alla stampa uno stringato comunicato: "Il presidente del consiglio incaricato rinuncia e rimette l'incarico esplorativo nelle mani del presidente della Repubblica Sergio Mattarella". Epilogo scontato di una giornata convulsa.Si era già capito nelle ...

Sergio Mattarella - fallito il tentativo di Governo di Giuseppe Conte : lo scenario del voto anticipato : Il nodo rimasto irrisolto sarebbe stato quello su Paolo Savona al ministero dell'Economia, punto fermo per Matteo Salvini in assenza del quale non sarebbe stato disposto a formare il governo. Lo ...

Governo - il tentativo del M5s per sbloccare lo stallo : “Laura Castelli vice di Paolo Savona all’Economia” : L’ultima carta per tentare di sbloccare lo stallo ha impresso il volto di Laura Castelli. Sarebbe la deputata del Movimento 5 stelle a dover affiancare come vice Paolo Savona al ministero dell’Economia. Secondo l’agenzia Adnkronoso, è questa la soluzione elaborata da Luigi Di Maio per uscire dallo stand by dovuto ai “veti” del Quirinale sull’economista sardo fortemente voluto da Matteo Salvini in via XX ...

Governo : Candiani (Lega) - M5S? Tentativo che va fatto - Paese vuole risposte : Palermo, 21 mag. (AdnKronos) – Sicurezza, lavoro e futuro i punti “maggiormente apprezzati” del contratto di Governo Lega-M5S, mentre “qualche critica è stata mossa sull’affidabilità del rapporto con i pentastellati ma è una prova che va fatta”. Così Stefano Candiani, senatore della Lega e commissario del partito in Sicilia, commenta all’Adnkronos il 95% di sì ottenuto ieri dal contratto di Governo nei ...

Governo : Candiani (Lega) - M5S? Tentativo che va fatto - Paese vuole risposte (2) : (AdnKronos) - Sulle perplessità mostrate da alcuni elettori nei confronti di un'alleanza con i Cinquestelle, Candiani sottolinea: "Dobbiamo confrontarci con chi è stato votato da quasi 11 milioni di italiani. Questo Governo è una prova che va fatta. Quello che la gente ci chiede sono risposte, mi di

Governo - sbagliato ostacolare il tentativo Lega-5stelle. Lo spread sale per colpa dei media : I professori della Bocconi insegnano agli analisti fidi delle banche che quando un’azienda guadagna bene ed è guidata da una persona molto brava e capace, ma insostituibile, oppure organizzata male e senza un possibile ricambio, quell’azienda presenta un rischio elevato per la banca e deve essere finanziata con maggiore prudenza. Oggi, in campo politico, è così anche per il Pd di Matteo Renzi e per Forza Italia di Silvio Berlusconi, ...

Berlusconi ha fatto saltare l'ultimo tentativo di un Governo Lega-M5s : Al termine di una giornata in cui si attendeva solo il passo di lato del leader di Forza Italia per far nascere un governo a guida M5s e Lega, Silvio Berlusconi utilizza poche righe per bloccare qualsiasi tentativo e smentire qualsiasi apertura. Il Cavaliere mette in chiaro: nessun appoggio esterno, non possiamo accettare veti. Renzi lancia Gentiloni Sul fronte del Pd si ragiona sui passi da compiere qualora si dovesse davvero tornare a ...

Ultimo tentativo della Lega : «Fi consenta un Governo con M5S» : Nel tentativo di scongiurare il ritorno alle urne, la Lega torna a chiedere a Berlusconi un "passo di lato" per consentire la nascita di un governo con i Cinquestelle. Ma da Forza...

Stamattina la svolta sul Governo Lega-M5s? Tentativo in corso : Si è concluso in un nulla di fatto il vertice del centrodestra convocato domenica sera alla vigilia del terzo e ultimo giro di consultazioni al Quirinale. I leader dei tre partiti della coalizione hanno deciso di rivedersi Stamattina presto prima di salire al Colle. In ballo c'è la tenuta dell'alleanza, davanti alle differenti posizioni manifestate anche negli ultimi giorni. Matteo Salvini avrebbe ribadito anche a Silvio ...

M5s - ultimo tentativo : ok premier terzo - no a Berlusconi né a Governo tecnico. Vertice cxd per la risposta di Salvini : Il leader pentastellato pronto a fare un passo indietro, purché la Lega si sganci dal Cavaliere e si impegni su un programma preciso - Alla vigilia del nuovo giro di consultazioni al Quirinale, Luigi ...