Governo | spunta il nome di Giorgia Meloni Verso il sì | ma resta il nodo Savona

Governo - vertice Salvini-Di Maio : spunta ipotesi Meloni alla Difesa : Matteo Salvini, tornato di corsa a Roma dopo aver annullato gli impegni elettorali in Lombardia, sta incontrando ora Luigi Di Maio. Poi è previsto un vertice anche con Giuseppe Conte e Giorgia...

Governo - adesso rispunta il nome di Conte : Salvini e Di Maio sanno che il terreno di scontro è Paolo Savona all'Economia. E da qui ripartono: il leader grillino propone per il 'prof anti-euro' un altro ministero ; il segretario del Carroccio ...

Governo - spunta un Fico dietro Di Maio : Luigi Di Maio, il giovane capo politico dei Cinquestelle, moderato, equilibrato, sempre a modo, con la cravatta giusta e i pensieri giusti, né di sinistra né di destra, mostra i segni di una debolezza emotiva, una fragilità di carattere che fino al 4 marzo era imprevista. Nel tentativo goffo di restituire a Salvini il cerino acceso che il leader leghista gli ha lasciato tra le mani, ha appiccato l’incendio dell’impeachment al capo dello Stato. ...

Rispunta l’ipotesi di un Governo M5S-Lega. Salvini o Giorgetti in pole per Palazzo Chigi. Meloni apre : Il premier incaricato ha riferito al presidente Mattarella sulla formazione del governo ma non ha presentato nessuna lista di ministri ed è poi uscito senza rilasciare dichiarazioni. Domani nuovo appuntamento al Colle ma cresce l’ipotesi di un clamoroso tentativo di rimettere in pista un governo Lega-M5S. Quirinale. Non a caso è lo stesso Di Maio a ritirare l’ipotesi di impeachment, dicendosi pronto a collaborare con il Colle...

Governo Cottarelli - la lista dei ministri : all'Economia spunta Tabellini : Il premier incaricato Carlo Cottarelli è al Quirinale da Mattarella per presentare la lista dei ministri. all'Economia sembra in pole position Guido Tabellini, ex rettore della Bocconi di Milano. Secondo le indiscrezioni dei giorni scorsi, nell'esecutivo torneranno i tecnici . Altri nomi sono quelli di Tronca ...

Governo - spuntano i primi nomi dell’eventuale squadra di Cottarelli : Si cominciano a fare i primi nomi che dovrebbero comporre l’esecutivo di un (ancora eventuale) Governo guidato da Carlo Cottarelli. Il nodo principale è l’economia e Cottarelli potrebbe decidere di tenere per sé l’interim all’Economia. In alternativa la possibilità è che il Mef vada a Salvatore Rossi, direttore Generale di Banca d’Italia. Meno quotato, ma pur sempre nella lista dei papabili, troviamo ...

Governo - rispunta Di Maio premier Ma Salvini : il candidato resta Conte : All'incontro in una mensa tra i leader di M5S e Lega non era presente il professore di Firenze, al centro delle polemiche per il curriculum con troppe voci «sospette»

Nuovo Governo M5s-Lega : rispunta Di Maio premier/ Polemiche su Conte - Giorgetti all'Economia? : Governo Lega-M5s, Mattarella dà l'incarico a Giuseppe Conte prossimo premier? Chiuse consultazioni con Fico e Casellati, il Colle nutre diversi dubbi sulle garanzie di Salvini e Di Maio(Pubblicato il Tue, 22 May 2018 18:32:00 GMT)

Governo M5S-Lega - Conte in bilico. Tempi più lunghi per l’incarico : rispunta ipotesi Di Maio : All’indomani dell’indicazione da parte di M5S e Lega del nome del professsor Giuseppe Conte come premier del Governo giallo-verde, le polemiche sul curriculum gonfiato del giurista e le posizioni in difesa del metodo Stamina, fano traballare la sua posizione. Da sciogliere anche il nodo di Paolo Savona al Tesoro. Il Quirinale prende tempo e i Tempi per l’incarico e la formazione del Governo si allungano...