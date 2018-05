Governo | Sibilia M5s | “No giochi di palazzo | Italia è sull’orlo di una tempesta

Governo : Sibilia - ora alle urne - alleati naturali della Lega : Roma, 28 mag. (AdnKronos) – “C’è un contratto condiviso, ci sono già dei nomi che lo rappresentano: si voterà su questo. Sarà un referendum popolare su quello che Lega e M5s hanno costruito insieme per governare. A mio avviso è una conseguenza del tutto naturale”. Lo afferma il deputato del M5S Carlo Sibilia , ex membro del direttorio grillino, in un’intervista al Messaggero. “Ci sembrava impossibile che il ...

Governo - Sibilia (M5S) : “Conte? Critiche assurde. Ci sia la decenza di lasciarci sbagliare” : Carlo Sibilia intercettato in via del Vicario rilascia dichiarazioni fra il polemico e l’amareggiato. “Conte? Stiamo attendendo le considerazioni di Mattarella. Mi lasciano perplesso l’assurdità delle Critiche . C’è un attacco senza contenuti al Movimento a prescindere: ci avrebbero discusso, anche se avessimo candidato Maria Teresa di Calcutta. Mi auguro che ci sia la decenza di farci sbagliare. Ci sia data la ...

Governo - Sibilia (M5s) : “Appoggio degli ex del movimento? Speriamo in persone ragionevoli che hanno a cuore il Paese” : Carlo Sibilia, deputato del M5s, all’uscita dagli uffici della Camera di Via del Vicario chiarisce le scelte del Movimento: “Se Speriamo nell’appoggio degli ex 5 stelle? Piuttosto di tutte le persone ragionevoli che hanno voglia di cambiare il Paese. Malumori? Mah, la discussione fa parte della dialettica politica. Bisogna ragionare sui provvedimenti”. E sulla scelta del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, di ...