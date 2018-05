Governo | si tratta ancora sui ministri ​Ecco tutti i nomi sul tavolo

Salvini-Di Maio - è trattativa finale. Si lavora al Governo giallo-verde. Alle 16.15 SPECIALE TGLA7 : Abbiate Pazienza' dice iI leader della Lega che ha annulla il comizio a Milano per incontrare Di Maio alla Camera. Impegni cancellati anche per la Meloni in Puglia. L'accelerazione dopo l'ultima ...

Governo - si tratta ancora : è l'ultima prova. Via al vertice Salvini-Di Maio : Sul tavolo adesso per la formazione di un Governo politico c'è la proposta dei Cinquestelle: Conte premier ma il professor Savona non più all'Economia. Intanto il Presidente della Repubblica ...

Governo ultime notizie - trattative Lega-M5s col Colle/ Conte e Salvini a Roma : Ciocca al Mef e Savona Esteri? : Governo live, ultime notizie: per Savona si attende Salvini, Di Maio spera, Cottarelli in stand-by. Altra giornata cruciale per quanto riguarda il prossimo esecutivo italiano: tutte le news. Si chiama Pierluigi Ciocca e potrebbe essere la carta-jolly da giocarsi con il Colle per superare lo stallo sul nome di Paolo Savona come ministro all’Economia: le indiscrezioni e retroscena di Corriere della Sera e Ansa presentano l’economista ed ex ...

Governo - diretta : Salvini cancella i comizi in Lombardia e torna a Roma : “Deve seguire le trattative per l’esecutivo” : Ha lasciato la Lombardia per tornare a Roma e partecipare all’ennesima giornata di trattative per far partire il Governo. Nel giorno numero 88 della peggiore crisi politica che l’Italia abbia mai vissuto, il pulsante per fare partire un esecutivo politico è di nuovo nelle mani di Matteo Salvini. Il deputato della Lega Fabrizio Cecchetti ha annunciato in mattinata che il segretario non avrebbe partecipato alla prima tappa degli ...

Governo - Salvini cancella i comizi in Lombardia e torna a Roma : “Deve seguire le trattative per l’esecutivo” : Ha lasciato la Lombardia per tornare a Roma e partecipare all’ennesima giornata di trattative per far partire il Governo. Nel giorno numero 88 della peggiore crisi politica che l’Italia abbia mai vissuto, il pulsante per fare partire un esecutivo politico è di nuovo nelle mani di Matteo Salvini. Il deputato della Lega Fabrizio Cecchetti ha annunciato in mattinata che il segretario non avrebbe partecipato alla prima tappa degli ...

Lega e M5S trattano. L’ultima chance per fare il Governo : La giornata numero 87 di questa infinita crisi di governo resta in bilico tra le due opzioni del governo «neutrale» voluto dal Presidente della Repubblica per traghettare il Paese al voto e quello politico formato da Lega e Cinque Stelle. Un’ennesima giornata di trattative che si apre con un incontro informale al Colle del premier incaricato Carlo ...

La nottata di trattative per il nuovo Governo. Il nodo è sempre Savona : Quel che trapela però è che l'ipotesi di uno spostamento di Savona dal ministero dell'Economia ad un altro ministero non sarebbe gradita dal segretario del Carroccio. 'Non capisco perché dovremmo ...

La nottata di trattative per il nuovo Governo. Il nodo è sempre Savona : Nella Lega a guidare la mediazione con i 5 stelle, riferiscono diversi parlamentari del Carroccio, è Giancarlo Giorgetti. Il partito di via Bellerio ha smentito qualsiasi incontro tra Giorgetti e il Capo dello Stato, Sergio Mattarella, ma - sottolineano le stesse fonti - c'è un confronto aperto sul ruolo di Savona. La proposta di Giorgetti sarebbe quella dello spacchettamento del ministero dell'Economia. Alle Finanze ...

Mattarella prende tempo - Cottarelli non scioglie la riserva : si tratta di nuovo per un Governo politico | Spread in calo : Quirinale e Cinquestelle hanno ricominciato a parlarsi in cerca di uno sblocco della crisi. Il nodo è sempre Salvini che non vuole cambiare il ministro dell'Economia. Castelli (M5s): "Stupisce che Savona non abbia ancora fatto passo indietro"

Si riapre la trattativa per il Governo. Salvini : «Mattarella ci dica cosa fare» : Carlo Cottarelli è stato al Quirinale per un incontro-lampo. Si tratta di un incontro informale con Sergio Mattarella, dunque non decisivo o legato alla presentazione della lista dei...

Si riapre la trattativa per il Governo. Salvini : «Mattarella ci dica cosa fare» : Carlo Cottarelli è stato al Quirinale per un incontro-lampo. Si tratta di un incontro informale con Sergio Mattarella, dunque non decisivo o legato alla presentazione della lista dei...

Si riapre la trattativa per il Governo. Cottarelli al Colle : incontro informale : Carlo Cottarelli è già al Quirinale. Si tratta di un incontro informale con Sergio Mattarella, dunque non decisivo o legato alla presentazione della lista dei ministri. Il destino del...

Si riapre la trattativa per il Governo. Cottarelli al Colle : incontro informale : Carlo Cottarelli è già al Quirinale. Si tratta di un incontro informale con Sergio Mattarella, dunque non decisivo o legato alla presentazione della lista dei ministri. Il destino del...

Governo - si tratta : Cottarelli in bilico : L'impennata dello spread. Lo sprofondare delle Borse. E si cambia tutto. O meglio: tutto si riapre nella crisi politica italiana che sembrava arrivata a un punto (quasi) fermo con il tentato...