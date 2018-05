Governo | si mira a chiudere la squadra | Conte premier | la probabile lista dei ministri

Governo - l'attacco del Guardian : 'Italia fra cure miracolose ed eurofobia' : ... si intitola così l'editoriale con cui il The Guardian punta il dito contro le storie del premier incaricato Giuseppe Conte e del ministro all'Economia in pectore Paolo Savona . Il quotidiano inglese ...

Lega e Movimento 5 Stelle sperano ancora nel miracolo per la nascita di un Governo : Ma allora non è finita davvero? «Il mio cellulare è sempre acceso…» dice il leader del M5S Luigi Di Maio. «Al 90% si tornerà a votare», spiega il capogruppo dei senatori grillini Danilo Toninelli, lasciando un margine di possibilità al miracolo ...

Governo - i miraggi dissolti e l'operazione «sincerità» : ... rimanendo all'opposizione: nonostante il rischio di accentuare una politica filorussa che potrebbe far deragliare la nostra politica estera. L'atlantismo improvviso ma in apparenza convinto di Di ...

Colle - mandato 'mirato' a Casellati 2 giorni per verificare l ipotesi di un Governo tra centrodestra e M5S : ROMA - Esplorazione per vedere se 'esiste una maggioranza parlamentare fra centrodestra e 5Stelle, e se c'è un'indicazione per un premier condiviso'. Poi, in tempi brevissimi - entro venerdì - tornare ...