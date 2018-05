Governo | Savona verso la rinuncia Veto del M5S su Fdi nel governo Governo Lega-M5S | le

Savona lascia - non sarà ministro Veto del M5S su Fdi nel Governo Governo Lega-M5S - le ultimissime : "Paolo Savona è pronto a ritirasi per far partire il Governo Lega-M5S". L'indiscrezione arriva nel primo pomeriggio ad Affaritaliani.it da uno dei massimi esponenti del Carroccio impegnato in queste ore nella trattativa con i grillini. L'economista sardo non accetterà la guida... Segui su affaritaliani.it

Il Governo appeso a Paolo Savona : Tutto resta appeso al nome di Paolo Savona. Matteo Salvini da ieri sera si trova di fronte a un bivio: cedere le posizioni sul nome dell'economista e andare al governo, oppure ribaltare il tavolo imbastito da Di Maio e andare al voto a luglio. Sono ore frenetiche e il leghista ha annullato tutti gli appuntamenti elettorali per volare a Roma. Arrivato nella Capitale, ai cronisti che gli chiedevano se aveva intenzione di aprire o chiudere la porta ...

Governo - Salvini e Di Maio ci riprovano. Via Savona. Il nodo FdI : Ultima trattativa per un Governo gialloverde: il segretario della Lega e il leader M5S vogliono stringere sul «contratto». La Russa: Vogliamo favorire la nascita di un Governo

Paolo Savona - l'indiscrezione bomba : 'Ha rifiutato' - la soffiata che fa crollare il Governo di M5s e Lega : Una indiscrezione-terremoto: Paolo Savona non accetterebbe altri ruoli nel governo che non siano al ministero dell'Economia. La spifferata, confermata da varie fonti ma non ancora ufficiale, getta una luce sinistra sulle nuove trattative tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini , in corso a Roma. Su Savona si era ...

Savona lascia - non sarà ministro Veto del M5S su Fdi nel Governo Governo Lega-M5S - le ultimissime : "Paolo Savona è pronto a ritirasi per far partire il Governo Lega-M5S". L'indiscrezione arriva nel primo pomeriggio ad Affaritaliani.it da uno dei massimi esponenti del Carroccio impegnato in queste ore nella trattativa con i grillini. L'economista sardo non accetterà la guida... Segui su affaritaliani.it

Savona lascia - non sarà ministro Il M5S non vuole Fdi nel Governo Governo Lega-M5S - le ultimissime : "Paolo Savona è pronto a ritirasi per far partire il Governo Lega-M5S". L'indiscrezione arriva nel primo pomeriggio ad Affaritaliani.it da uno dei massimi esponenti del Carroccio impegnato in queste ore nella trattativa con i grillini. L'economista sardo non accetterà la guida... Segui su affaritaliani.it

Governo - Savona farebbe parte della massoneria : imbarazzo in M5s : Lo statuto 5 Stelle impedisce agli iscritti alla massoneria di entrare a far parte dell'esecutivo. Un post apparso nel 2012 sul blog del Grande Oriente d'Italia Democratico cita il ministro contestato tra i cosiddetti "Fratelli"

Governo - spunta il nome di Giorgia Meloni. Verso il sì - ma resta il nodo Savona : Verso il sì al ‘Governo del cambiamento’ ma con il nodo Savona ancora tutto da sciogliere. Matteo Salvini, appena arrivato a Roma, dopo aver annullato gli impegni elettorali in Lombardia, dovrebbe vedere in giornata Luigi Di Maio e Giuseppe Conte, una serie di incontri per mettere a punto l’accordo sul Governo giallo-verde, con l’ok allo spostamento di Savona e l’ingresso di Fratelli d’italia ...

Governo - faccia a faccia Di Maio-Salvini. Ipotesi Savona agli Esteri : Annullati gli appuntamenti elettorali che erano in programma oggi in Lombardia per il leader del Carroccio. Si discute se far nascere un esecutivo giallo-verde in tutto e per tutto sovrapponibile a quello che Giuseppe Conte aveva portato sotto gli occhi del presidente della Repubblica, eccezion fatta per la casella di Paolo Savona all’Economia che verrebbe tuttavia “recuperato” in un ruolo diverso all’interno del Governo...

Governo ultime notizie - trattative Lega-M5s col Colle/ Conte e Salvini a Roma : Ciocca al Mef e Savona Esteri? : Governo live, ultime notizie: per Savona si attende Salvini, Di Maio spera, Cottarelli in stand-by. Altra giornata cruciale per quanto riguarda il prossimo esecutivo italiano: tutte le news. Si chiama Pierluigi Ciocca e potrebbe essere la carta-jolly da giocarsi con il Colle per superare lo stallo sul nome di Paolo Savona come ministro all’Economia: le indiscrezioni e retroscena di Corriere della Sera e Ansa presentano l’economista ed ex ...

Governo - contatti Di Maio-Salvini. Ipotesi Savona agli Esteri : Annullati gli appuntamenti elettorali che erano in programma oggi in Lombardia per il leader del Carroccio. Si discute se far nascere un esecutivo giallo-verde in tutto e per tutto sovrapponibile a quello che Giuseppe Conte aveva portato sotto gli occhi del presidente della Repubblica, eccezion fatta per la casella di Paolo Savona all’Economia che verrebbe tuttavia “recuperato” in un ruolo diverso all’interno del Governo...

Governo - Salvini vola a Roma Incontro con Di Maio per chiudere Savona alle Politiche Europee : Matteo Salvini ha annullato il lungo programma di comizi in agenda oggi in Lombardia, in vista delle amministrative del 10 giugno. Il segretario leghista, che difficilmente cancella appuntamenti elettorali, e' atteso a Roma dove Segui su affaritaliani.it

Governo - Salvini vola a Roma Incontro con Di Maio per chiudere Ciocca Economia - Savona Esteri : Matteo Salvini ha annullato il lungo programma di comizi in agenda oggi in Lombardia, in vista delle amministrative del 10 giugno. Il segretario leghista, che difficilmente cancella appuntamenti elettorali, e' atteso a Roma dove Segui su affaritaliani.it

Governo - contatti Di Maio-Salvini. Ipotesi Savona agli Esteri : ... eccezion fatta per la casella di Paolo Savona all'Economia che verrebbe tuttavia 'recuperato' in un ruolo diverso all'interno del Governo