Governo sarà una lunga nottata

Salvini scarica Savona : sarà Governo gialloverde con Di Maio : I grillini si affrettano a spiegare che in caso di elezioni si presenteranno da soli. Nessuna alleanza quindi con la

Ungheria - aiutare migranti irregolari sarà reato. Unhcr : ‘Governo ritiri questa legge’ : Nuova stretta di Budapest sull’immigrazione. In base a una proposta di legge presentato dal governo di Viktor Orban in Parlamento aiutare migranti irregolari in Ungheria diventerà presto un reato. Il dibattito e il voto finale si terranno la settimana prossima. Fa parte del pacchetto anche una modifica della Costituzione in modo che accogliere migranti ricollocati sarà vietato. “Vogliamo evitare di diventare un paese di immigrati, ...

Nel 2022 sarà varata nel Pacifico la prima isola indipendente da ogni Governo : Il sogno di Mister Paypal sta per diventare realtà. La prima nazionale galleggiante, fuori da ogni ordinamento giuridico, dove si potrà pagare solo in criptovaluta, sarà ««varata»» nel 2022 al largo di Tahiti, in Polinesia Francese. ...

Governo : M5S - 2 giugno pacificamente in piazza a Roma - Fico sarà alla parata/rpt : Roma, 28 mag. (AdnKronos) – Sabato 2 giugno ci vediamo tutti insieme a Roma in piazza Bocca della Verità alle ore 19 per dire con una sola voce: #IlMioVotoConta. Organizzatevi con le macchine, con i treni, con i pullman, con blablacar, ma è importantissimo che siate presenti! Rivolgetevi ai portavoce regionali per avere più informazioni sulla logistica. sarà una manifestazione assolutamente pacifica e democratica”. E’ quanto si ...

Governo : M5S - 2 giugno pacificamente in piazza a Roma - Fico sarà alla parata/rpt : Roma, 28 mag. (AdnKronos) – Sabato 2 giugno ci vediamo tutti insieme a Roma in piazza Bocca della Verità alle ore 19 per dire con una sola voce: #IlMioVotoConta. Organizzatevi con le macchine, con i treni, con i pullman, con blablacar, ma è importantissimo che siate presenti! Rivolgetevi ai portavoce regionali per avere più informazioni sulla logistica. sarà una manifestazione assolutamente pacifica e democratica”. E’ quanto si ...

Governo : M5S - 2 giugno pacificamente in piazza a Roma - ci sarà anche Fico : Roma, 28 mag. (AdnKronos) – “Sabato 2 giugno ci vediamo tutti insieme a Roma in piazza Bocca della Verità alle ore 19 per dire con una sola voce: #IlMioVotoConta. Organizzatevi con le macchine, con i treni, con i pullman, con blablacar, ma è importantissimo che siate presenti! Rivolgetevi ai portavoce regionali per avere più informazioni sulla logistica. sarà una manifestazione assolutamente pacifica e democratica”. E’ ...

Governo : M5S - 2 giugno pacificamente in piazza a Roma - ci sarà anche Fico (2) : (AdnKronos) – “Però -si legge sul blog M5S- quello che è accaduto domenica è un fatto grave che ci deve fare riflettere. Il problema non è Paolo Savona, non è il nome di un ministro e non è nemmeno chi ha vinto tra Di Maio e Salvini. Qui il tema è che si è detto no al cambiamento che è stato votato il 4 marzo. Il ministro dell’economia che abbiamo individuato insieme alla Lega è un profilo altissimo, con le competenze adatte ...

Governo : M5S - 2 giugno pacificamente in piazza a Roma - ci sarà anche Fico : Roma, 28 mag. (AdnKronos) – “Sabato 2 giugno ci vediamo tutti insieme a Roma in piazza Bocca della Verità alle ore 19 per dire con una sola voce: #IlMioVotoConta. Organizzatevi con le macchine, con i treni, con i pullman, con blablacar, ma è importantissimo che siate presenti! Rivolgetevi ai portavoce regionali per avere più informazioni sulla logistica. sarà una manifestazione assolutamente pacifica e democratica”. E’ ...

Cottarelli : "Tempi stretti per la squadra di Governo" Berlusconi : al voto il centrodestra sarà unitoDi Maio in tv : no a un Governo nato in provetta : Il leader M5s rilancia sull'impeachment al Presidente, il leghista cauto sul futuro della coalizione.

Cottarelli : "Tempi stretti per la squadra di Governo" Berlusconi : al voto il centrodestra sarà unitoDi Maio : dal Colle no anche a nomi Bagnai e Siri : Il leader M5s rilancia sull'impeachment al Presidente, il leghista cauto sul futuro della coalizione.

Cottarelli : "Tempi stretti per la squadra di Governo" Berlusconi : al voto il centrodestra sarà unitoDi Maio : sabato a Roma col tricolore - il voto conta : Il leader M5s rilancia sull'impeachment al Presidente, il leghista cauto sul futuro della coalizione.

Governo : Renzi - alle urne molto presto; sarà battaglia sull'Europa : sarà una battaglia tra chi scommette sull'antipolitica e chi crede nella politica', aggiunge l'ex segretario dem. 'Ipotizzare l'uscita dall'Euro, con un piano B studiato anche dal candidato Ministro, ...

Carlo Cottarelli - chi è l'economista che sarà incaricato da Mattarella/ Verso Governo dell'ex Bankitalia e Fmi : Carlo Cottarelli, chi è l'economista convocato da Mattarella. Mr Spending review tra Bankitalia e Fmi è chiamato a una nuova impresa, ma la strada è in salita(Pubblicato il Sun, 27 May 2018 23:21:00 GMT)

Governo : Laura Castelli sarà la vice di Savona : Secondo quanto si apprende da autorevoli fonti M5S, dovrebbe essere la deputata Laura Castelli la vice di Paolo Savona al Ministero dell'Economia. Il tutto per uscire dalla situazione di stallo ...