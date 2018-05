Governo | Salvini | “Proposta di Di Maio? Strana | ne parleremo con Savona Ragioniamo su

Governo live - ultime notizie : per Savona si attende Salvini/ Di Maio spera - Cottarelli in stand-by : Governo live, ultime notizie: per Savona si attende Salvini, Di Maio spera, Cottarelli in stand-by. Altra giornata cruciale per quanto riguarda il prossimo esecutivo italiano: tutte le news(Pubblicato il Thu, 31 May 2018 08:43:00 GMT)

Governo : Calenda - contrario a tecnici ma con Di Maio-Salvini a rischio default : Roma, 31 mag. (AdnKronos) – “C’è un punto importante da chiarire. Noi eravamo in una situazione di bonaccia finanziaria, ci siamo auto inflitti una crisi finanziaria perché” nel tentativo di formare un Governo M5S-Lega “abbiamo assistito ad uscite, dichiarazioni e smentite deliranti. Io sono contrario ai governi tecnici, ma un Governo politico va bene se non distrugge in poche settimane i risparmi degli ...

Governo : Calenda - teatrino vergognoso - Salvini-Di Maio apprendisti stregoni : Roma, 31 mag. (AdnKronos) – Gli scatoloni dal ministero “li avevo portati via, li ho dovuto riportare indietro”. Il ministro uscente Carlo Calenda, ai microfoni di Circo Massimo su Radio Capital, definisce gli ‘stop and go’ di Lega e M5S sulla strada di un Governo insieme “un teatrino vergognoso, disdicevole. Ogni giorno a inseguire le diachiarazioni di questi due ragazzi”, ovvero Luigi Di Maio e Matteo ...

Di Maio rilancia il Governo Conte : «Savona dentro ma non al Tesoro». Salvini : ci penso ma no a guinzagli : Un governo politico M5S-Lega con premier Giuseppe Conte e con Paolo Savona al suo interno ma con un'altra figura nel ruolo di ministro dell'Economia. È questa la proposta di Luigi...

