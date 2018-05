Governo | Salvini e Di Maio | Conte al Quirinale per l' incarico La diretta

Governo M5s-Lega - la sintesi del contratto tra Di Maio e Salvini (per chi non ha molto tempo) : Nasce il Governo Lega - 5 stelle Cosa c'è scritto nel contratto Lega-5stelle? Il documento...

Governo M5S-Lega : Conte premier - Salvini e Di Maio vice - Moavero agli Esteri - Savona agli Affari Ue - Tria al Mef : Cottarelli rimette il mandato di premier incaricato. I leader di Lega e M5S hanno trovato l’intesa politica per varare un Governo giallo-verde. Lo schema da sottoporre al Quirinale prevede Giuseppe Conte a Palazzo Chigi, l’economista Giovanni Tria all’Economia, Enzo Moavero-Milanesi agli Esteri, Paolo Savona “recuperato” agli Affari Ue e Giancarlo Giorgetti sottosegretario alla presidenza del Consiglio. Salvini all’Interno e Di Maio al Lavoro ...

Governo M5s-Lega - i nomi dei ministri : Di Maio e Salvini anche vicepremier. Tria al Tesoro - Moavero Milanesi agli esteri : Presidente del Consiglio: Giuseppe Conte Vice-premier e Ministro dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali: Luigi Di Maio Vice-premier e Ministro dell’interno: Matteo Salvini Sottosegretario alla Presidenza del consiglio: Giancarlo Giorgetti Ministro dell’economia: Giovanni Tria Ministro degli affari europei: Paolo Savona Ministro degli esteri: Enzo Moavero Milanesi Ministro della giustizia: Alfonso ...

Governo Conte - ecco la lista con tutti i ministri : Salvini all'Interno - Di Maio al Lavoro : ... Enrica Stefani - Sud: Barbara Lezzi - Disabilità: Lorenzo Fontana - Affari Esteri: Enzo Moavero Malnesi - Giustizia: Alfonso Bonafede - Difesa: Elisabetta Trenta - Economia e Finanze: Giovanni Tria

Governo : Conte premier - Salvini e Di Maio vice - Moavero agli Esteri - Savona agli Affari Ue - Tria al Mef : I leader di Lega e M5S hanno trovato l’accordo politico per varare un Governo giallo-verde. Lo schema da sottoporre al Quirinale prevede Giuseppe Conte a Palazzo Chigi, l’economista Giovanni Tria all’Economia, Enzo Moavero-Milanesi agli Esteri, Paolo Savona “recuperato” agli Affari Ue e Giancarlo Giorgetti sottosegretario alla presidenza del Consiglio. Salvini all’Interno e Di Maio al Lavoro saranno anche vice premier. FdI verso l’astensione...

