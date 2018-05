Governo | Salvini | da Juncker parole vergognose e razziste

Al via il Governo M5S-Lega. Salvini e Di Maio vicepremier. Ecco chi sono i ministri : Con Giuseppe Conte presidente del Consiglio e Giovanni Tria ministro dell’Economia, nasce il governo di Movimento Cinque Stelle e Lega. A quasi tre mesi dalle elezioni e a un passo dal ritorno alle urne. Luigi Di Maio e Matteo Salvini siglano l’accordo al termine di un lungo faccia a faccia alla Camera. A sbloccare l’impasse è soprattutto un cambio...

Un montiano agli Esteri per Salvini e Di Maio : Moavero Milanesi dal Governo tecnico a quello "populista" : Un montiano nel Governo "populista". Più avvezzo ai guanti della diplomazia che ai pugni sbattuti sul tavolo, quella di Enzo Moavero Milanesi è una delle nomine che attirerà più attenzioni sul neonato esecutivo M5S-Lega a guida Giuseppe Conte, dalla gestazione tanto imprevedibile quanto sfibrante. A lui è stata assegnata una delle caselle più importanti per un Governo del "cambiamento" che si propone di ...

Nasce il Governo Lega-M5S : Conte premier - Salvini e Di Maio vice. Domani pomeriggio il giuramento : Domani alle 16.00 il giuramento del nuovo Esecutivo. Di Maio e Salvini hanno trovato l’intesa politica dopo un lungo confronto: prevede Giuseppe Conte premier, l’economista Giovanni Tria all’Economia, Enzo Moavero-Milanesi agli Esteri, Paolo Savona “recuperato” agli Affari Ue e Giancarlo Giorgetti sottosegretario a Palazzo Chigi. Salvini (ministro dell’Interno) e Di Maio (ministro allo Sviluppo economico e al Lavoro) saranno anche vice ...

Governo - Conte accetta l’incarico e legge la lista dei ministri : “Mi affiancheranno Di Maio e Salvini”. Ci sono anche Toninelli e Costa : Il premier incaricato Giuseppe Conte legge la lista dei ministri al termine del colloquio con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. “Mi affiancheranno Di Maio e Salvini. Poi ci sono Riccardo Fraccaro, Giulia Bongiorno, Erika Stefani, Barbara Lezzi, Lorenzo Fontana, Paolo Savona, Enzo Moavero Milanesi, Alfonso Bonafede, Elisabetta Trenta, Giovanni Tria, Gian Marco Centinaio, Sergio Costa, Danilo Toninelli, Marco Bussetti, ...

Maria Stella Gelmini prevede un futuro nero per Matteo Salvini : 'Nasce un Governo a trazione grillina' : L'unico commento alla nascita del governo di M5s e Lega da parte di Forza Italia arriva con le parole di Maria Stella Gelmini , che commenta quanto accaduto su Facebook. 'Dopo quasi 90 giorni di crisi ...