Governo | Salvini cancella tour in Lombardia | richiamato a Roma

Roma, 31 mag. (AdnKronos) – Il leader della Lega Matteo Salvini ha cancellato la girandola di impegni in Lombardia previsti nella giornata di oggi – il primo a Barreggio – richiamato a Roma. Lo si apprende da fonti Lega.

Poco prima della mezzanotte, Luigi Di Maio, dopo la riunione dei gruppi parlamentari del M5s, è stato intercettato da alcuni cronisti all'uscita da un ristorante. Ha poca voglia di parlare ma della nuova proposta che riguarda Paolo Savona, ma chiarisce: "La mia proposta non è un ultimatum a Matteo Salvini"

Governo - Salvini cancella i comizi in Lombardia e torna a Roma : “Deve seguire le trattative per l’esecutivo” : Ha lasciato la Lombardia per tornare a Roma e partecipare all’ennesima giornata di trattative per far partire il Governo. Nel giorno numero 88 della peggiore crisi politica che l’Italia abbia mai vissuto, il pulsante per fare partire un esecutivo politico è di nuovo nelle mani di Matteo Salvini. Il deputato della Lega Fabrizio Cecchetti ha annunciato in mattinata che il segretario non avrebbe partecipato alla prima tappa degli ...

Roma, 31 mag. (AdnKronos) – Un avviso a pagamento su una pagina del quotidiano Repubblica per chiedere a Luigi Di Maio e Matteo Salvini di venire allo scoperto sul fronte euro o no euro. A rivolgere la domanda -diretta- ai due leader M5S-Lega in odor di Governo è Lupo Rattazzi, imprenditore nonché rampollo della famiglia Agnelli."Senatore Matteo Salvini, Onorevole Luigi Di Maio – scrive Rattazzi- nel famoso 'Piano

Governo - la domanda retorica di Rattazzi 'Cari Salvini e Di Maio ma avete spiegato l Italexit ai vostri elettori ' : Cari Salvini e Di Maio , 'ma voi queste cose le avete raccontate al vostro elettorato, soprattutto a quello che vive di salari e pensioni?'. domanda retorica quella di Lupo Rattazzi, figlio di Urbano ...

Governo : ultima chance per Salvini-Di Maio<br>poi Cottarelli e il voto : Oggi Matteo Salvini e Luigi Di Maio avranno con ogni probabilità l’ultima chance di formare un Governo politico, dopodiché il presidente Sergio Mattarella sarà “costretto” a dare il via all’esecutivo “neutrale”, ma che nasce sostanzialmente morto, a guida Carlo Cottarelli. A lui l’onere della “normale amministrazione” fino alle prossime elezioni, che non si potrebbero tenere a luglio. La situazione è dunque ben delineata, con Luigi Di Maio ...

Il Colle aspetta - Salvini medita su proposta Di Maio : Governo con premier Conte e Savona non a Economia : Savona all'Economia è stato infatti il muro che né il Colle né l'asse M5S-Lega sono riusciti a superare, arroccando entrambi nelle proprie posizioni. Il nome dell'economista, che non ha nascosto in ...

Governo - Salvini : “Proposta di Di Maio? Strana - ne parleremo con Savona. Ragioniamo su una squadra forte” : Dal 4 marzo “stiamo ragionando solo in termini di quello che serve all’Italia. Strana questa richiesta di spostamenti da un giorno all’altro perché un ministro dell’economia non sta simpatico alla Merkel o ai tedeschi. Valutiamo quanto possa essere utile agli italiani questo tipo di ragionamento e di spostamento parlandone ovviamente con il professor Savona, cosa che educazione vuole. Stiamo ragionando su ...

Governo live - ultime notizie : per Savona si attende Salvini/ Di Maio spera - Cottarelli in stand-by : Governo live, ultime notizie: per Savona si attende Salvini, Di Maio spera, Cottarelli in stand-by. Altra giornata cruciale per quanto riguarda il prossimo esecutivo italiano: tutte le news. Quella di oggi si preannuncia un’altra giornata cruciale per il futuro Governo, e di conseguenza, per il futuro dell’Italia. Nelle ultime ore si è decisamente riaperta la possibilità che alla fine si costituisca l’esecutivo gialloverde composto da ...

Roma, 31 mag. (AdnKronos) – "C'è un punto importante da chiarire. Noi eravamo in una situazione di bonaccia finanziaria, ci siamo auto inflitti una crisi finanziaria perché" nel tentativo di formare un Governo M5S-Lega "abbiamo assistito ad uscite, dichiarazioni e smentite deliranti. Io sono contrario ai governi tecnici, ma un Governo politico va bene se non distrugge in poche settimane i risparmi degli

Roma, 31 mag. (AdnKronos) – Gli scatoloni dal ministero "li avevo portato via, li ho dovuto riportare indietro". Il ministro uscente Carlo Calenda, ai microfoni di Circo Massimo su Radio Capital, definisce gli 'stop and go' di Lega e M5S sulla strada di un Governo insieme "un teatrino vergognoso, disdicevole. Ogni giorno a inseguire le diachiarazioni di questi due ragazzi", ovvero Luigi Di Maio e Matteo

Matteo Salvini non chiude la porta all'ipotesi avanzata da Luigi Di Maio di proporre un ministero che non sia il Tesoro per Paolo Savona. "Valutiamo quanto possa essere utile agli italiani questo tipo di ragionamento di spostamento, in primis con il professor Savona. Stiamo ragionando su una squadra forte per un progetto forte"

Di Maio rilancia il Governo Conte : «Savona dentro ma non al Tesoro». Salvini : ci penso ma no a guinzagli : Ultima chance per il governo giallo-verde. Sergio Mattarella ha deciso di concedere i tempi supplementari a Luigi Di Maio e Matteo Salvini. Ora dunque la palla è di nuovo nelle mani dei leader...

