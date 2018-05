Governo | Salvini cambia tutto? Può saltare anche Conte

Ore decisive per il Governo : possibile un vertice Salvini-Conte-Di Maio e Meloni : Il segretario della Lega sta valutando la proposta di Di Maio per un governo Conte con Savona non all'Economia. Intanto Piazza Affari positiva e spread in discesa indicano che i mercati per ora scommettono sull'accordo

Nessuno (quasi) vuole le urne Ed ecco il “Governo dei tacchini” Il voto conviene solo a Salvini : Diceva il vecchio Winston Churchill che “non c’è niente di peggio, per i tacchini, che chiedere l’anticipo del giorno di Natale”. Parlava di elezioni, ovviamente. Chi teme di perdere, o anche di calare nei consensi, punta sul rinvio Segui su affaritaliani.it

Governo ultime notizie - trattative Lega-M5s col Colle/ Conte e Salvini a Roma : Ciocca al Mef e Savona Esteri? : Governo live, ultime notizie: per Savona si attende Salvini, Di Maio spera, Cottarelli in stand-by. Altra giornata cruciale per quanto riguarda il prossimo esecutivo italiano: tutte le news. Si chiama Pierluigi Ciocca e potrebbe essere la carta-jolly da giocarsi con il Colle per superare lo stallo sul nome di Paolo Savona come ministro all’Economia: le indiscrezioni e retroscena di Corriere della Sera e Ansa presentano l’economista ed ex ...

Governo - Salvini annulla impegni. Atteso vertice con Di Maio : Di Maio ha proposto lo spostameno di Savona dal Mef a un altro ministero Salvini insiste: "Non cedo ai ricatti"

Governo - esasperare il conflitto con Mattarella fa parte del gioco di Salvini : “Giorgio Napolitano mi chiese di cambiare due ministri”. L’altra sera a Otto e mezzo, Matteo Renzi ritira fuori una nota vicenda. E adesso che c’entra? Storia recente: nel 2011 Napolitano, dopo la fine del Governo Berlusconi, non scioglie le urne e a governare ci va Mario Monti. Due anni dopo Pier Luigi Bersani piange la “non vittoria” elettorale. Enrico Letta diventa premier di un Governo di larghe intese e poi viene “defenestrato” da Renzi. Il ...