Governo | Ricci Pd | Salvini gioca con Di Maio | pagliacciata continua

Matteo Salvini : "Il Governo Pd-grillini? Ipotesi raccapricciante" : Dopo l'apertura di Martina al Movimento Cinque Stelle e i nuovi attacchi di Di Maio a Forza Italia e Berlusconi, Matteo Salvini commenta così gli ultimi sviluppi delle consultazioni del presidente della Camera, Roberto Fico: "Adesso mi sembra che per qualche giorno andrà avanti la telenovela Renzi-Di Maio- Di Maio-Renzi. Speriamo che non duri troppo. Secondo me, sarebbe un governo irrispettoso per gli italiani".Poi si lancia in una "profezia" su ...