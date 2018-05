Governo : Ricci (Pd) - Salvini gioca con Di Maio - pagliacciata continua : Roma, 31 mag. (AdnKronos) – “@GiorgiaMeloni è il nuovo #savona. # Salvini continua a gioca re con #di Maio spostandogli sempre la palla per non fare nulla. E continua questa pagliacciata infinita sulle spalle degli italiani. Una vergogna che dura da 3 mesi. L’Italia merita rispetto e rappresentanti seri. #neuro”. Lo scrive Matteo Ricci , responsabile Enti Locali del Pd, su twitter. L'articolo Governo : Ricci (Pd) , Salvini ...

Matteo Salvini : "Il Governo Pd-grillini? Ipotesi raccapricciante" : Dopo l'apertura di Martina al Movimento Cinque Stelle e i nuovi attacchi di Di Maio a Forza Italia e Berlusconi, Matteo Salvini commenta così gli ultimi sviluppi delle consultazioni del presidente della Camera, Roberto Fico: "Adesso mi sembra che per qualche giorno andrà avanti la telenovela Renzi-Di Maio- Di Maio-Renzi. Speriamo che non duri troppo. Secondo me, sarebbe un governo irrispettoso per gli italiani".Poi si lancia in una "profezia" su ...